「部屋が汚い！」家に来て、毎回イキイキと粗探しをする義母…強烈な「イビリ」に嫁はどうする!?【作者インタビューも】
これでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、一見優しそうだけどドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストーリーが話題を呼んだ漫画『義母クエスト』。それらのエピソードがさらにパワーアップして、昨年末、漫画『義母クエストリターンズ 〜ヤバすぎる義母との負けられない30年戦争〜』として帰ってきた！
前作に引き続き、『義母クエストリターンズ』の内容はAmeba公式トップブロガー・かづ(@kadu0614)さんの実体験に基づいたもの。今回は、原案者のかづさんと迫力ある作画でストーリーの魅力を引き出している漫画担当の赤星たみこ(@tamikong)さんに、大掃除について話を聞いた。
2人の息子が独立し、現在は夫と猫と穏やかで満ち足りた生活を送る還暦を迎えた主婦・かづさん。しかしこの幸せな生活を手に入れるまでには、壮絶な闘いの日々があったという。
看護学生だったかづは、病院実習中に患者だった秋彦から好意を寄せられ、付き合い始めてすぐに結婚を決意。秋彦は反対する親と縁を切ってまで結婚したはずなのに、なぜか新婚早々、義母は毎日のように家にやってきて粗探しをするなど、陰湿な嫁イビリをするように。そんな義母に、かづは「絶対に負けない！」と泣き言も言わずに立ち向かっていく…!!
――本作の中で、かづさんは日頃から義実家のことをいろいろさせられていたという描写がありますが、もしかして…かづさんは義実家の大掃除もやっていたのでしょうか？
【かづ】それが義母は、掃除については好きだったようです。ですから、作中にも描かれているように、我が家に来てはあれこれ粗探しをするんですよ。「あそこが汚い！ここも汚い！」とイキイキしていましたね。
で、年末の大掃除ですが、義母宅ではしないらしく、義母曰く「普段からきれいにしているから大掃除はしなくていい」と言っていました。結婚当初はそれを聞いて納得していたんですが、女帝なんで誰からも指摘をされない人でしたから、家具を移動させたり大掛かりな掃除はしていないのが徐々にわかってきました。結局は見えているところだけ完璧に掃除されているだけでしたが、夫や義父はもちろん気が付かないし、嫁の私が「ここ掃除しましたか？」なんて言いませんしね。
――ちなみに、お2人はいつ頃から大掃除を始めて、どこから手をつけますか？
【かづ】1部屋ごとに片づけるので11月に入った頃くらいからですかね。まず段ボール箱とゴミ袋を用意して、要るものと要らないものに分けます。要るもので本来その部屋にあったものは元に戻しながら、要るものでもほかの部屋に片づけるものは段ボール箱へ、ゴミはゴミ箱へ…です。1部屋が終わったら次の部屋を開始。あちらもこちらも中途半端に手を付けると、散らかったままで一日を終えなきゃいけないですものね。どこの部屋にも属さずに段ボール箱に入ったままの物は、ある程度置いてから本気で要るのか踏ん切りを付けて捨てるのかを選択します。そうしているうちに、段ボール箱に入っているものすべてが捨てても困らないものになってきますよ。
【赤星たみこ】私はバリバリの石けんユーザーなので、どんなに汚れた換気扇でもきれいにしてやる！と思っています。ですから、換気扇洗いはいつでもOK。何なら友達の家の換気扇も洗ってみせることがあります。洗濯用粉石けんをぬるま湯で溶いた「とろとろ石けん」を使えば頑固な油汚れもサッと落ちていきます。
でも、私は「汚れを落とす」ことは大得意なんですが、片づけとか物の整理が苦手です。なので、仕事が一段落して時間があるときに、とにかく不用品を捨てる！というモードにして、休みの間にガンガン捨てるものを仕分けします。私の仕事が一段落して時間が取れる時期は年末年始とゴールデンウィーク中。その時にコツコツ仕分けをするのが、うちでの大掃除と言えるかもしれません。
壮絶な嫁イビリに立ち向かうかづさんの行動力と人間力、さらにそれを臨場感あふれる絵や展開で表現している赤星さんの漫画…2人の強力なタッグにより、読み応え抜群の漫画となっている『義母クエストリターンズ』。まだの人は、ぜひ読んでみて！
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
