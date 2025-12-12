世界では中国語など4言語が黄金期に―スペインメディア

スペインメディアの「エル・コンフィデンシアル」はこのほど発表した記事で、「一つの言語の生命力は利用者の数と母国語として使う人数の割合によって決まる。また、家族、公民生活、機関の運営、科学研究などに与えた社会的な役割、および後世に継承される連続性による。全世界でわずか4つの言語が上述の条件全てに適合し、拡大しつつある傾向を見せている。その4つの言語とは、英語、スペイン語、中国語、ポルトガル語だ」と報じました。

記事は、日本語は拡張する勢いを示していないとして、日本は低い出生率のために人口が十数年続けて減少し、高齢化問題が深刻化し、移民政策は依然として厳格だと指摘しました。

英語の拡張する勢いに疑問はありません。使用者が約15億人もいて、圧倒的な存在感を示しています。

中国語共通語は利用者数が極めて安定していて約9億3000万人を保っている上に、人文、文学、ハイテクなどの分野において、非凡な発展を遂げています。しかも、言葉体系が建築物、鉄道、宇宙探査などの技術的な成果の描写にとって効率が高いという特徴を持っています。全体的に言えば、中国語共通語は利用者総数が増えつつあり、世界全体で第2言語として学ぶ需要も増えつつあるとのことです。（提供/CRI）