プロ野球・ロッテは11日、「2025年ドラフト新入団選手発表会」を開催。ドラフト3位・奥村頼人投手は、ドラフト1位・石垣元気投手に対し、早速ライバル心をあらわにしました。

「U-18野球ワールドカップ」でともに日の丸を背負うなど、親交の厚い2人。入団会見では1位指名と3位指名の選手が隣あって座ることも多いため、同じ球団への1位・3位指名に期待を寄せていたそうですが、その思い通りロッテからの1位・3位指名となりました。

新入団選手発表会では、この予想通り並んで座った2人。緊張感がある中でも時折笑顔を交わし、仲の良さをのぞかせます。

将来どんな選手になりたいか聞かれた奥村投手は「高校時代から意識していた石垣と同じチームでできるということなので、石垣以上の選手になれるように頑張っていきたい」とコメント。石垣投手は「また一緒に高め合える存在がいるので、2人で頑張っていけたらいいな」と奥村投手への思いを明かす中、奥村投手は「ライバル意識を持って負けたくない思いで毎日過ごしていきたい」と続け、ライバル心を明かしました。