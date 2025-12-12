『スキャンダルイブ』大物俳優の性加害疑惑に“芸能事務所社長”柴咲コウ＆“週刊誌記者”川口春奈が禁断の共闘へ【第4話ネタバレあり】
俳優の柴咲コウが主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』（毎週水曜 後10：00）の第4話が10日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【動画】超大物俳優の性加害疑惑。被害女性A子の正体とは
本作は柴咲と川口春奈が初タッグを組み、スキャンダルの裏側で蠢く思惑、そして芸能界の深層に隠された“真実”へ切り込む挑戦作。
藤原玖生（浅香航大）のスキャンダル掲載の裏で、闇に葬られていた“もうひとつのスキャンダル”。第4話では、芸能事務所Rafale社長・咲（柴咲コウ）が、週刊誌記者・奏（川口春奈）とともに、KODAMAプロダクションの看板俳優・麻生秀人（鈴木一真）にまつわる性加害疑惑の解明に踏み出した。
事務所内で副社長・香川誠（橋本淳）から「本格的に業界から干される」と強い反対を受けながらも、咲は「今回のことは氷山の一角にすぎない。理不尽に傷つけられた人たちの訴えが、忖度や情報操作でかき消される。そんなことがまかり通るのはおかしい」と訴え、事務所のメンバーを説得。その後、かつての同僚であるKODAMAプロダクション本部長・明石隆之（横山裕）を事務所に呼び出し、“麻生のスキャンダルに関する情報が週刊誌に売られた”という虚偽の噂で咲は明石を揺さぶる。明石の動きを追い、やがて咲たちは被害女性・莉子（茅島みずき）との接触に成功します。
莉子はかつて「平山梨沙」という芸名で活動していた元タレント。すでにKODAMAプロダクションから示談を持ちかけられており、「もういいんです、示談にするので」と、憔悴しきった表情で口を閉ざす。当時の事務所や週刊誌に何度訴えても、誰にも真剣に取り合ってもらえず、何も変わらなかった経験から、納得できるのか問いかける咲たちに、莉子は「もうお金で解決して全部忘れようと思うの。そんなに悪いことですか」と訴える。咲は、そんな莉子の言葉に静かに耳を傾けながら、「傷つけた側が守られ、傷つけられた側が守られない。そんなの、絶対にまちがってる。麻生を野放しにしてはいけない」と語りかけ、もう一度奮い立たせた。
その後、奏をRafaleに呼び出した咲。しかし莉子は奏の姿を見るや否や、顔を強張らせて「この人に話すことはありません」と言い放ち、その場を立ち去る。空気が凍りついたその場で、明らかになったこと──それは、莉子が奏の“実の妹”であったという衝撃の事実だった。疎遠だった妹・莉子との思いがけない再会に立ち尽くす奏。奏は咲に、妹・莉子との溝が生まれた理由、そして姉として抱えてきた複雑な思いを咲に打ち明けるのだった。
一方で、KODAMAプロダクションはさらなる“情報操作”に動く。KODAMAプロダクション社長・児玉蓉子（鈴木保奈美）に依頼された週刊文潮編集長・橋本正剛（ユースケ・サンタマリア）は、麻生の海外進出プロモーションのための誌面インタビューを進行。その記者に、KODAMAプロダクションから直々に奏が指名された。インタビュー中、麻生に向き合った奏は、麻生の本質を探るように「演じる上で、ご自身と重なる部分はありますか？たとえば……他人には見せられない“二面性”があるとか」と質問。麻生はほほ笑みながら「人は誰でも、秘密を隠し持っているものではないでしょうか。」と返すのだった。
明かされた“被害女性”の正体、麻生の意味深な一言。緊張が走った第４話に視聴者からは、「展開が凄すぎる」「ドラマのタイトルの意味、もっと深いところにありそう」「直接的な過激な描写はないけど、確実に私の心を削ってくる」などと反響が寄せられた。
