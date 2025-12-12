12月9日、ドラマ『不適切にもほどがある!』（TBS系）のInstagramが更新され、立ち食いそば店「富士そば」の店員に扮した、河合優実の写真が公開された。

「2026年1月4日、スペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある!〜真面目な話、しちゃダメですか?〜』（TBS系）として放送されるものです。令和と昭和のタイムスリップを通して、コンプライアンスや文化の違いをコミカルに描いたこのドラマは、2024年の1月から3月にかけて放送され、第61回ギャラクシー賞テレビ部門特別賞を獲得するなど、ドラマ関連の賞を総なめにしました。略称の『ふてほど』は、同年の新語・流行語大賞にも選ばれるほど、社会現象となりました。

なかでも一躍、ブレイクしたのが河合さんでした。阿部サダヲさんが演じた主人公の娘役で、昭和を生きる“聖子ちゃんカット”のスケバン女子高生役が話題になり、若手人気女優の仲間入りを果たしました」（芸能担当記者）

河合の活躍は、ドラマだけに限らない。映画『ナミビアの砂漠』や『旅と日々』など、彼女がメインキャストの作品は、日本のみならず海外でも高い評価を受けている。今後、河合が海外の作品に出演する可能性はあるのだろうか。芸能ジャーナリスト・平田昇ニ氏に聞いた。

「十分、考えられると思います。本人も過去のインタビューで『英語でお芝居したいと思います。いろいろな世界を見たいと思います』と、海外の作品に、興味を明確に示していました。また、映画『ミッドサマー』などの監督で知られるアリー・アスター氏も、10月におこなわれた河合さんとあいさつした際、彼女の主演作『ナミビアの砂漠』を絶賛しています。『ぜひ一緒に映画を作りたい』と話し、河合さんも『すごくうれしい』と応じています。

現在、24歳ながら、第48回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞するなど演技力は折り紙つきです。海外作品の制作スタッフが、アジアでの興行戦略を考えた際に、河合さんの独特の雰囲気を買って、出演をオファーしてくる可能性はあると思います。何より、海外でも通用する実力を持っていますよ」

プライベートでは2023年、俳優の池松壮亮との熱愛を、本誌がスクープしている。最近でも「FRIDAY」が2人の交際継続を報じていたが、この交際も、彼女にとってプラスに働く可能性があるようだ。

「河合さんは向上心が高く、プロ意識が高いことで有名です。池松さんもアメリカ映画『ラストサムライ』（2003年）に出演し、最近でも、2021年に映画『アジアの天使』でオール韓国ロケに挑戦しています。河合さんの海外進出は、彼の後押しがあるのでは」（同前）

昭和の“スケバン”が、世界的女優に進化する日も近そうだ。