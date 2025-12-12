シンガーソングライターの岡本真夜が12月9日、自身のInstagramを更新。

2024年12月6日に、54歳という若さで急逝した中山美穂さんを偲び、ありし日の中山さんとのツーショットを公開。ファンからも偲ぶ声が寄せられている。

岡本は《大好きな美穂さん。先日の30周年Liveの日、12月6日は美穂さんの命日でした。未だに信じられないですし、まだどこかに美穂さんがいるようで… ただただ、会いたいです。カラオケでも「未来へのプレゼント」を歌ってくださっていたと 歌が大好きだった美穂さん。12月6日、この歌を歌わせていただきました。きっと一緒に口ずさんでくれていると思いながら。 ずっとずっと 心の中で生き続けます。》とつづり、生前の中山さんとのツーショットを2枚添えた。

芸能記者が言う。

「中山さんの命日である12月6日、岡本さんは東京・浜離宮朝日ホールで30周年コンサートを開きました。『未来へのプレゼント』は、中山さんが主演したドラマ『おいしい関係』（1996年、フジテレビ系）の主題歌で、岡本さんと中山さんの作詞に岡本さんが作曲した2人のコラボレーションで生まれた楽曲です。

1996年に中山美穂 with MAYOのシングルとしてリリースされていますし、コーラスも岡本さんが担当しています。この楽曲をきっかけに2人は親交を深めています。岡本さんにとっては思い入れの深い作品ですから、コンサートでは美穂さんのことを想いながら、そして感じながら歌ったのでしょうね」

岡本の投稿に対してコメント欄にはファンから

《素敵な写真をありがとうございます！6日のライブで聴けて本当に嬉しかったです！》

《私も信じられません 美穂ちゃんに会いたいですね》

《私もまだ受け入れられません…この曲を歌う美穂ちゃんが大好きです》

などと岡本への感謝と中山さんを偲ぶ声が相次いでいる。

中山美穂さんの歌声は、いまもファンの心に刻まれている。