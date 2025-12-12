働く親8割超が「風邪ドミノ」を経験 - 親が発端となるケースはどのくらい?
大正製薬12月11日、「風邪によるスーパーピンチ調査」の結果を発表した。調査は11月7日〜8日、直近1年以内に風邪を引いた20代〜60代の有職者(パートアルバイト含む)1,200人を対象に、インターネットで行われた。
風邪ドミノの発端は?
調査対象者のうち、小学生以下の子どもを持つ386人に対し、「家族の一人の風邪をきっかけに、他の家族もダウンしてしまったことがありますか?」と質問したところ、81.6%が「ある」と回答。また、家族一人の風邪をきっかけに他の家族も体調を崩すケースについて、発端となる人を聞くと、「子ども」が最も多く81.3%を占めたものの、一方で「パパ」が10.2%、「ママ」が5.7%と、親が発端となるケースも一定数見受けられた。
年末イベント時期に風邪を引いたことはありますか?
次に、全調査対象者(1,200人)を対象に、「今まで11月・12月の年末イベント時期に風邪を引いたことはありますか?」と伺ったところ、実に2人に1人が「ある」(45.9%)と回答。さらに、「風邪を引いた時、栄養を補給する方法で困った/苦労した経験はありますか?」と聞くと、2人に1人が「ある」(45.4%)と回答した。
風邪ドミノの発端は?
調査対象者のうち、小学生以下の子どもを持つ386人に対し、「家族の一人の風邪をきっかけに、他の家族もダウンしてしまったことがありますか?」と質問したところ、81.6%が「ある」と回答。また、家族一人の風邪をきっかけに他の家族も体調を崩すケースについて、発端となる人を聞くと、「子ども」が最も多く81.3%を占めたものの、一方で「パパ」が10.2%、「ママ」が5.7%と、親が発端となるケースも一定数見受けられた。
次に、全調査対象者(1,200人)を対象に、「今まで11月・12月の年末イベント時期に風邪を引いたことはありますか?」と伺ったところ、実に2人に1人が「ある」(45.9%)と回答。さらに、「風邪を引いた時、栄養を補給する方法で困った/苦労した経験はありますか?」と聞くと、2人に1人が「ある」(45.4%)と回答した。