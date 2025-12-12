Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年12月12日は、 Appleの「探す」アプリとGoogleの「Find Hub」アプリに連携可能＆バッテリー寿命が最大5年のコスパが優れたUGREEN（ユーグリーン）の紛失防止タグ「FineTrack Slim Duo」が、11月に発売を開始したばかりで早速お得に登場しています。

UGREEN FineTrack Slim Duo Google/Apple公式認証 超薄型トラッカーカード 紛失防止タグ 厚さ1.7mm&5年長寿命バッテリー 防水防塵IP68 Googleの「検索ハブ」とAppleの「探す」に両対応 財布/パスポートに入る Bluetooth紛失防止 スマートカード Android/iOS対応 3,799円 （クーポン利用で10％オフ） Amazonで見る PR PR

UGREENの「FineTrack Slim Duo」がお得。新作の紛失防止タグが10％オフと最安です

UGREEN（ユーグリーン）の「FineTrack Slim Duo」がクーポン利用で10％オフとお買い得。2025年11月に発売したばかりの新商品が、早くも最安値で販売中です。

「FineTrack Slim Duo」はカード型の紛失防止タグで、厚さはわずか約1.7mmと超極薄。

クレジットカードくらいの大きさなので、財布やパスポートケース、カードホルダーなどにもすっぽりと収まり、かさばりません。

iPhone＆Androidスマホ両方で使える優れモノ。距離が離れると通知で置き忘れをお知らせ

Appleの「探す」アプリ、Googleの「Find Hub」アプリと連携が可能。家族や友人が異なるOSのスマホを使用していても、一緒に情報を共有できるのは助かりますね。

Bluetoothが届く範囲内であれば、本体から音を鳴らして捜索が可能。もし離れた場所にあっても、明確な位置情報を確認でき、追跡ができます。

位置情報も「探す」アプリは最大5人、「Find Hub」アプリは最大4人と共有できるのも便利。貴重品の管理だけでなく、子どもや高齢者の見守りにも活用できます。

置き忘れ防止通知も優秀。ペアリングしたスマホがBluetooth通信の範囲外に移動するとスマホに通知が届くので貴重品の紛失リスクを大幅に減らしてくれますよ。

充電不要で最長5年も使えるロングバッテリーを搭載。優れた耐久性で日常使いも問題なし！

バッテリー寿命は最大5年とパワフル。充電する手間が不要なので、突然充電が切れる心配もありません。

特殊な冷間圧縮技術により、非常に高い耐久性を実現。日常的な使用環境や負荷にもしっかり耐えるので、長く愛用できますよ。

また、IP68の防水・防じん性能を備えており、雨や水しぶき、一時的な水没にも耐えられるので屋外での使用も安心です。

なお、上記の表示価格は2025年12月12日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

