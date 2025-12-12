毎日の食事に上手に豆乳や豆を取り入れている料理研究家・栄養士の今泉久美さんから、女性の不調にうれしい効果が期待される、豆乳を使ったレシピを教えてもらいました。今回は、糖質・タンパク質・食物繊維がとれて簡単につくれるので、とくに朝ごはんにおすすめの「ササミ入り豆乳粥」レシピ。ぜひ、試してみてください。

優しい味で朝から体を温めてくれる豆乳粥

糖質、タンパク質、食物繊維がとれ、簡単につくれるのでとくに朝ごはんにおすすめ。塩分も控えめに調節できます。

●ササミ入り豆乳粥（がゆ）

【材料（4人分）】

無調整豆乳 4カップ

鶏ササミ 4本

長ネギ 1本

大根 6cm（300g）

A［水1／2カップ 酒大さじ2 顆粒鶏ガラスープの素小さじ1／2］

温かいご飯 400g

ゴマ油 大さじ1

ザーサイ（市販品）、梅肉（たたいたもの） 各適量



【つくり方】

（1） 鶏ササミは筋を取り、縦半分に切ってから1cm長さに切る。長ネギは縦半分に切ってから薄切りに。大根は皮ごと薄い輪切りにしてから千切りにし、2〜3cm長さに切る。

（2） 鍋に油を熱し、（1）を入れてざっと炒めて、Aを加えて中火で煮立て、大根がやわらかくなるまでフタをして2〜3分煮る。

（3） （2）に豆乳とご飯を加えて温め、煮立ったらさっと混ぜてフタをして火を止め、1〜2分蒸らす。

（4） 器に盛り、ザーサイと梅を添える（塩昆布やキムチの漬物などもおすすめ）。

［1人分337kcal］

豆乳のこんなところが女性の不調におすすめ！

・女性のホルモンバランスを整える

「女性ホルモンの『エストロゲン』に似た働きをする『イソフラボン』が豊富」

更年期障害の症状緩和にも効果が期待できます。

・腸内環境を改善

豆乳に含まれる「大豆オリゴ糖」が生きたまま腸に届き、善玉菌のエサに。

「腸内環境が整い便通を整える助けになります」

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう