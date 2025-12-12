ChatGPT上でスライドを作成したところ Image: かみやまたくみ

ChatGPTとGeminiが合体したら完璧なんだけど。

2025年12月12日、OpenAIが新しいAIモデル「GPT-5.2」をリリースしました。ChatGPTで既に利用可能になっており、無料含めた全ユーザーが利用可能です。API版も公開されています。

GPT-5.2 is now rolling out to everyone.https://t.co/nfubPwnIIw - OpenAI (@OpenAI) December 11, 2025

このアップデートで重要なのは、これが最近、高性能と評判が高いGoogleのAI「Gemini（ジェミナイ）」への対抗策であることです。先日、OpenAIはGoogleへの危機感を募らせ「AI業界のトップ」であり続けるために開発計画を変更、ChatGPTのテコ入れを決定したと報じられているのです。

そんなわけで、新モデル「GPT-5.2」については性能面の進化がまずアピールされています。OpenAIが公開した"主なベンチマーク一覧”はすべての結果でトップとなっています。

GPT-5.2のベンチマーク Image: OpenAI

右端の薄いグレー文字と比べれば、何が言いたいかは明らかですね。

また新しく「プレゼンテーションやスプレッドシートを作成する能力」が追加されました。課金ユーザー向けに実装されている「GPT-5.2 Thinking」というモデルを用いると、その手のファイルが作れますよ、とのこと。

指示に沿ったエクセルファイルを生成しているところ（イメージカット） Image: OpenAI

基本的にはGPT-5.1の方向性を踏襲していて、「温かみのある会話」ができるAIなのは同様とのことです。

GeminiとChatGPT、今はどちらがいいのか確認してみる

OpenAIのアピールポイントはそんな感じなのですが、いちばん気になるのは「ChatGPTとGemini、どっちがいいの？」かもしれません。

以下、軽く触っての感想をまとめますが、結論は一概にどちらが上というのは難しいって感じです。回答はChatGPTのほうが正確かつ詳細になりやすい印象な一方で、基本的な利用感や機能性はGeminiが優秀だと思います。どちらを重視するかで選ぶ感じですが、特性的に幅広くおすすめしやすいのは今はGeminiかなぁ…。手軽に使いやすいのが強いです。

チャットの質：どちらを選ぶかは好み

ぱっと双方と話した感じ、「賢さ自体は近い水準」だと感じました。同一の質問を投げて比較していたのですが、Geminiの質問への回答はひたすらわかりやすいのに対し、ChatGPT（GPT-5.2）の質問への回答は厳格でクドめという感じ（例では「その問いに明確な答えはない」を滔々と説明しています）。

この2つの会話には2つのAIの会話の質的な差がよく出ています。

ポイントは筆者の望みに近いのはChatGPTという点です。実は双方に同様のカスタム指示（ユーザーが定める回答の大方針）を入れてあり、ChatGPTはそれに合わせてこのように回答しています。そう、Geminiはユーザーの指示を無視しているのです。Geminiのわかりやすさには相応の代償があるのです。良く読むと、ChatGPTの回答にはGeminiの回答内容も含まれており、情報としてはより豊富だったりします。

一筋縄ではいかない感じなわけですが、双方の特徴を整理すると以下のようになります。

Gemini 3 Pro：使いやすいけど、答えが正しいのか不安になる 1. 尋ねられたことに対してダイレクトに、かつ可能な限り平易に回答しようとする傾向にある。専門用語をかなり割り切って言い換えるので、ぱっと読みやすい。ラフなプロンプトでも的確に解釈してくれるので、楽に使える 2. 気になるのはハルシネーションが多めなこと。回答に当たって検索しないことが多く、存在しない本やWebサイト、製品などに言及することがまぁまぁある 3. 出典リンクもあまり表示されない。「回答を再確認」という裏取り機能もあるが、使うと何も参照せずに作られた回答だと判明することが多い（そして不安になる） 4. カスタム指示が無視されやすい

ChatGPT（GPT-5.2）：よくも悪くも「ユーザーに忠実」。正しいかチェックしやすいのは◎ 1. 「ユーザーの指示」をとにかく優先する。メモリ（記憶）や過去の会話履歴参照も明確に回答に影響し、どんどん「ユーザー好み」になっていく。カスタム指示も可能な限り守ろうとする。「上手に使えば使うほど良くなっていく」という作り 2. 自主的にWeb検索を行うことが多い。出典がある場合は明示されるので、裏取りもしやすい。ハルシネーションゼロではないが、気づきやすい挙動・表示になっている 3. いろんなものを厳密に参照したがる関係で、回答が冗長だったり、明快でないことがある。プロンプトの解釈が杓子定規すぎることがあるのも玉に瑕 4. 詳しいプロンプトを書いたり、カスタム指示を考えることで伸びるという側面が強い。性能を活かすのに手間がかかる

双方にメリット・デメリットがあり、しかも対照的な印象です。とりあえず、どちらか一方が圧倒的という感じではないはず。GPT-5.2は今日出たばかりで本当に軽く触っただけですから、今後印象が変わる可能性もありますけどね。

ただ、ChatGPTは相対的に利用感が重いかもしれません。ユーザー側がけっこう考えて使い込まないといけない。筆者の好みはChatGPTですが、それでも今のGeminiはカジュアルに使いやすくて便利に感じます。これからしばらくは併用する形になると思います。

ファイル生成はGeminiに分がありそうな雰囲気

ChatGPT（GPT-5.2 Thinking）とGemini 3 Pro（Canvasモード）でプレゼンテーションとエクセルを作成するのも試してみました。ちなみに、Geminiは既にプレゼンなどの生成に対応しています。

結果は、エクセルはChatGPTのほうがうまい感じでしたが、プレゼンはGeminiが数段上な感じ。

エクセル 「日本の人口統計を10年分表にまとめる」を依頼。どちらも作成自体はでき、内容も悪くないが、ChatGPTが丁寧だった。 - ChatGPT版：色分けして表を作成、大元となるデータは千人単位だが、読みやすいよう1000をかけて人単位に変換するなどしていた - Gemini版：シンプルな表を作成、元データを整理しただけのシンプルなもの

プレゼンテーション 「歴史上の人物（ポール・ヴァレリー）を特定テーマに沿って紹介するプレゼンテーションの作成」を依頼。ChatGPTは粗が目立つ一方、Geminiの完成度が高すぎた - ChatGPT版：画像が入っていないところが多い、表現が抽象的でぱっと見で意味を見てとりにくい - Gemini版：うまく画像が入っていないところがあるが概ねよくできている。表現も簡潔ながら印象的でわかりやすい

このアップデートだけでGeminiの存在感を消すのが難しいのはOpenAIも分かっている気がします。ノーベル賞を受賞したDemis Hassabis率いるDeepMindを有するなど、GoogleもAIに関してはホンモノの会社です。完全なトップになるには、どれだけの「テコ入れ」が必要なのでしょうか。

とりあえず次は大きな差を生んでいる「画像生成」が強化されるのではないかと思いますが…どうなるでしょうか？ あとこの状況だとアダルトコンテンツへの対応もけっこう効くかもしれないですね。

