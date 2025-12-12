「仲良し感ハンパない」「顔が見えなくても可愛い」と絶賛されているのは、2頭の猫ちゃんがお互いのそばでくつろいでいる光景。背中合わせなのに仲良しなことが伝わってくるその光景は、SNSで103万表示を超える反響が寄せられています。

【写真：近くでくつろいでいた2匹の猫→『しっぽ』を見たら…まさかの瞬間が素敵すぎる】

近くでそれぞれくつろいでいたクウちゃんとカイちゃん

とても仲良しな猫ちゃんたちの光景が投稿されたのは、Xアカウントの『クウとカイ』。この日、茶白猫のクウちゃんと茶トラ猫のカイちゃんは、すぐ近くで思い思いにくつろいでいたそう。隣にいるけれど、背中を向け合い無理に干渉しないその空気に、なんだか心地よさを感じます。

そんな絶妙な距離感を保っているふたりですが、よく見てみると、とても仲良しだと分かる"あること"をしていたのだそう。背中を向け合っているふたりが、一目見ただけで仲良しだと分かる"あること"とはいったい…？

可愛すぎる『しっぽ握手』にキュン！

お互いに背中を向けていたクウちゃんとカイちゃん。そんなふたりが仲良しだと分かる理由…それは、『お互いのしっぽを絡ませ合っていた』こと！

クルクルとお互いのしっぽに絡み合うふたりのしっぽは、まるで握手をしているかのよう。猫ちゃんのしっぽは敏感な部分。そんな大事なところを触れられても気にならないくらい、クウちゃんとカイちゃんは信頼し合っているということなのでしょう。

ふたりのこの仲良しぶりを見た人からは、絶賛の声が寄せられることに。言葉がなくても愛情いっぱいなことが伝わってくる光景にキュンとしてしまいます。

この光景には、「兄弟仲良く繋がってますね」「なかよしっぽ♡」「しっぽでハグしているみたい」と、たくさんの絶賛コメントが寄せられることに。

Xアカウント『クウとカイ』では、そんなクウちゃんとカイちゃんの仲睦まじい日常の光景が投稿されています。

クウちゃん、カイちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「クウとカイ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。