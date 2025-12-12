猫ちゃん夫婦の夫が妻にかまってほしくて、お鼻でそっと尻尾に触れてみたら…？思わず切なくなってしまう夫婦のリアルすぎるやりとりが、SNSで反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で82.7万再生を突破し、「そろそろ別居ですか？」「せつないー猫もこんな表情するんだね」といった声があがりました。

仲良し家族♡

TikTokアカウント「@tarosuke000」に投稿されたのは、キジトラの「雪斗」くんと、ベンガル×マンチカンの「凪沙」ちゃん夫婦が見せた、ちょっぴり切ないやりとりをおさめた動画です。

ふたりの間にはキジトラの「結菜」ちゃんという娘がおり、家族仲はとても良好。凪沙ちゃんは雪斗くんのお腹をふみふみして“パンこね職人”になるのが日課という、可愛らしい夫婦なのだとか。

今はおしどり夫婦ですが…？

そんなおしどり夫婦のふたりですが、以前は様子が違っていたそうです。数年前のある日、お座りしている雪斗くんに背を向けて、カーテンのかげで伏せをしていた凪沙ちゃん。どこか構って欲しそうなお顔をしていた雪斗くんが、そっと凪沙ちゃんの尻尾にお鼻で触れてみたそう。するとその途端、凪沙ちゃんは勢いよく振り返り、まるで威嚇するような体勢で雪斗くんを睨みつけたのだとか。

驚いた雪斗くんはすぐに体勢を戻し、姿勢よくお座りをして凪沙ちゃんを見つめていたそう。それでも怒りが収まらなかったのか、凪沙ちゃんはしばらく鋭い視線を向け続け、最後はその場を勢いよく立ち去ってしまったといいます。

取り残された雪斗くん

その勢いに圧倒された雪斗くんは、猛ダッシュで去っていく凪沙ちゃんの姿を目で追っていたそう。そして、先ほどまで凪沙ちゃんがいた場所に視線を戻すと、どこか寂しげな表情で床を見つめていたといいます。

そんなふたりのやりとりが切なくもあり、でもどこかおかしくて、思わずクスッと笑ってしまいます。

ちょっぴり切ない夫婦の関係に、動画の視聴者からは「めためたかわええ…でも何か既視感…あ、いつもの俺か」「無限ループ入ったんやけど、面白いw」「可愛すぎて辛い」「これは可哀想だけど笑っちゃうwww」「どこの旦那も同じだなぁーw」「夫さん、何かしたんだよ。ちょっとしたことでも積み重なれば…あれ、私達夫婦みたい…」「これうちだわwww旦那がかわいそうになってきたw」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@tarosuke000」では、おしどり夫婦の凪沙ちゃんと雪斗くん、そして娘の結菜ちゃんの、クスッと笑える微笑ましい家族の様子を多数の動画で楽しむことができます。

