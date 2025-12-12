ち、血眼で探せーーーッ！【ダイソー × TGC】可愛さ100点♡「コスパ抜群バッグ」

「こんな可愛いのにこの値段でいいの！？」と驚くような【ダイソー】 × 【TGC】の新作バッグが登場！ 高見えするショルダーや、触りたくなるふわもこ素材、実用性の高いサイズ感など、どれも “血眼で探したくなる” 完成度です。トレンド感もしっかり押さえつつ、気軽に試せるプチプラだから、いつものコーデにさっと新鮮さを足したい大人にもぴったり。見つけたら即買いしたくなるコスパ抜群のバッグをご紹介します。

柔らか合皮で大人見え♡ 毎日使える優秀ショルダー

【ダイソー】「ショルダーバッグ」\330（税込）

肌なじみの良い柔らかめの合皮で、プチプラでもチープ見えしにくいバッグ。ストラップは約120㎝と長めで、サイド部分で好みの長さに調節可能だから斜めがけも肩がけもさっと決まりやすく、コーデを選ばず使えそうです。開口部はホック仕様で、荷物の出し入れもスムーズ。シンプルで大人っぽいブラックなら、毎日のスタメンバッグとして活躍してくれそう。

コロンとシルエットがたまらない♡ フェイクファーの癒しバッグ

【ダイソー】「ラウンドバッグ」\550（税込）

ふわふわ素材とコロンとした丸みシルエットが可愛いバッグ。フェイクファーならではのやさしい手触りは、@ftn_picsレポーターとも*さんの「頬づえしたくなっちゃうほど気持ちよく、ずっと触っていられます」という声にも納得です。内側にはポケット付きで小物が迷子になりにくいのもうれしいポイント。秋冬コーデのアクセントに、気軽に取り入れやすい可愛さ抜群のバッグです。

プチプラに見えない仕上がり♡ 使えるホワイトショルダー

【ダイソー】「ショルダーバッグ」\550（税込）

こちらのバッグは、A4サイズがすっぽり入るサイズ感。マチも約5㎝あるから書類やタブレットもきれいに収まりそう。開口部はスナップ仕様で、荷物の出し入れがスムーズなのもうれしいポイントです。柔らかなレザー調素材にシボ感のある風合いが加わって、プチプラとは思えない高見え感も◎ 内側のキーリングや長さ調節できるストラップ、キーホルダーチャーム付きなど、細かな気配りも感じられる優秀バッグです。

コロンと可愛い♡ チャーム感覚で持てそうなエコバッグ

【ダイソー】「チャーム付きエコバッグ」\550（税込）

まんまるフェイクファーポーチにエコバッグがすっぽり入った、見た目から可愛いエコバッグ。淡いピンクの優しい色味で、バッグに付けるだけでも気分が上がりそうです。ポーチには丸型のカラビナリングが付いているので、いつものバッグの持ち手やベルトルーペにさっと取り付けるのも良さそう。必要なときにすぐ取り出せて、普段の持ち歩きもスマートにまとまる、可愛さと実用性を両立したアイテムです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki