全国9地区の21世紀候補校が発表

来春行われるセンバツ高校野球（3月19日開幕）の、全国9地区からの21世紀枠候補校が12日発表された。関東・東京地区からは70〜80年代の埼玉県をリードした伝統校・上尾が選出。ネット上のファンからは「選ばれてる！」「第一関門突破」「激アツ」と選出を期待する声が上がっている。

上尾は県立高ながら、春夏通算7度の甲子園出場を誇る伝統校。今回出場が決まれば1984年夏以来42年ぶりとなる。この秋の県大会では4強入りを果たし、復活のノロシを上げた。選考委員会は来年1月30日に行われ、出場32校が決定する。ネット上のファンからは、伝統校の甲子園帰還を期待する声があふれた。

「お、上尾あるか？？」

「上尾出てほしいです」

「上尾高校選ばれてる！」

「上尾高校第一関門突破！！」

「久しぶりに上尾高校見たいねー」

「上尾と郡山だったら個人的激アツ選出」

「上尾来たあああああああああ」

「牛島、ドカベン香川の浪商をあと一歩まで追い詰めたのを思い出す」

上尾の甲子園は1963年のセンバツが初出場で、最高成績は1975年夏の4強入り。山崎裕之氏（ロッテ、西武）や仁村徹氏（中日、ロッテ）らプロで活躍した選手も生んでいる。また今回発表された代表校は、春夏12回の甲子園出場がある郡山（奈良）や、旧制長崎中以来同4回出場の長崎西（長崎）など公立の伝統校が目立つ。



（THE ANSWER編集部）