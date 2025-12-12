KISSのジーン・シモンズ(76)が、バンドの元ギタリスト、エース・フレーリーさんが10月にニュージャージーの自宅で階段から転落し、脳出血により74歳で亡くなったことに対する発言を謝罪した。ジーンはインタビューで「悪い選択が死につながった」とコメント、この発言が無神経だと批判されていた。



【写真】亡くなった元メンバーの死因が判明 自宅で転倒→頭部の鈍的外傷による脳内出血だった

ジーンはXに「振り返ってみると、使った言葉は間違っていた。謙虚に謝罪する。神に誓って、エースや彼の遺産を傷つける意図はなかったが、改めて読み返すと多くの人を傷つけてしまったことが分かった。再度謝罪する。私はいつもエースを愛してきた。いつもだ」と投稿した。



ジーンは問題となったインタビューで、エースが健康面で「彼を気遣う人々からの助言を拒んだ」と語り、「悪い選択を繰り返していた。階段から落ちること自体は死因にならない。他の問題があったのかもしれない。それが心を痛める。悲しいことだ。残念ながら自分の行いの報いを受けるものだ」と述べていた。



また、ジーンはエースの葬儀に参列した際「胸が張り裂ける思いだった」と語り、さらにKISSの仲間たちと共にケネディ・センター名誉賞を受ける場にエースがいられなかったことが悲しかったと悼んでいた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）