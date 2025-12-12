限定スイーツの提供も！Nazuna「心温まるクリスマス体験」

Nazunaが、町家旅館を展開する京都および箱根の施設にて、宿泊者向けクリスマスイベント「心温まるクリスマス体験」を開催。

2025年12月18日(木)から25日(木)までの期間、限定スイーツの提供や地域と連携したまち歩き企画を通じ、特別な旅の時間を提供するイベントです。

Nazuna「心温まるクリスマス体験」

開催期間：2025年12月18日(木)〜12月25日(木)

対象施設：Nazuna 京都 御所／二条城／椿通／東本願寺／箱根 宮ノ下

「Nazunaに泊まると、まちが少し優しくなる」をコンセプトにしたクリスマス企画。

京都・箱根のまちと連携し、滞在そのものが心温まるギフトとなるような体験が出来ます。

フレンドリーラグジュアリーな宿で過ごす、記憶に残るクリスマスとなります。

限定スイーツ「サパン ド ノエル」

チェックイン時にゲストを迎えるのは、パティシエ・西園誠一郎氏と共同制作したウェルカムスイーツ「サパン ド ノエル」。

ピスタチオとラズベリーを使用し、クリスマスツリーをイメージした華やかな一口タルトです。

あわせて提供されるフルーツノンアルコールカクテルは、目の前で色が変化する演出で、到着直後からときめく時間を届けます。

まち歩き型ギフト体験

宿泊者が協賛店舗を訪れ、特別チケットを提示することで小さなクリスマスギフトを受け取れる企画。

京都の「いなりや総本店」や「鶴屋吉信」、箱根の「鈴廣かまぼこ」など、地域の名店が参加しています。

旅先のまち全体がサンタクロースのようにゲストを歓迎し、温かな交流を生み出します。

対象施設とNazunaの魅力

イベントは、ミシュランガイド掲載の実績を持つ「Nazuna 京都 二条城」や「Nazuna 京都 御所」、2025年オープンの「Nazuna 箱根 宮ノ下」などで実施。

歴史ある建物や地域の魅力を活かした空間で、心地よい高級感を提供するフレンドリーラグジュアリーな滞在を楽しめます。

美しい冬の京都や箱根の景色とともに、人の温かさに触れる特別な体験。

大切な人と過ごすクリスマスの旅を、より豊かに彩るイベントです。

Nazuna「心温まるクリスマス体験」の紹介でした。

