PEARL LADY CHA BARも！コピス吉祥寺「秋・冬の新店舗」

コピス吉祥寺が、10月から12月にかけて館内のリニューアルを実施。

新業態のレストランからインテリア、アパレルまで、多彩な6店舗が新たに仲間入りし、既存店舗も増床オープンするなど、より魅力的な施設へと進化しています。

コピス吉祥寺「新規＆リニューアル店舗」

施設名：コピス吉祥寺

所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目11番5号

『GREENINGしよう。』をコンセプトに、豊かな暮らし方を提案するコピス吉祥寺。

2024年の秋から冬にかけて、個性豊かな新しいお店が続々とオープンしています。

注目の新店舗およびリニューアル店舗の詳細をお伝えします。

CheeseTable-carnival-（チーズテーブル カーニバル）

オープン日：12月5日(金) / A館1階

人気のCheeseTableが新業態として登場。

こだわりのチーズを使用した定番料理に加え、地元の野菜を取り入れたデリや季節のケーキを提供します。

テイクアウトでは、お肉や野菜をバランスよく組み合わせた常時8種類のお惣菜が並びます。

PEARL LADY CHA BAR（パールレディ チャバー）

オープン日：11月26日(水) / A館1階

伝統あるお茶を多様なスタイルで楽しむお茶専門店。

台湾から直輸入した高品質な茶葉と、自社工場で製造されたタピオカを使用したドリンクが味わえます。

moimoln（モイモルン）

オープン日：11月21日(金) / A館5階

自然を愛し、子供たちとの心の触れ合いを大切にする北欧テイストのキッズ・ベビーブランド。

シンプルでありながら実用的で、おしゃれなスタイリングが叶うアイテムが揃っています。

LIVING HOUSE.（リビングハウス）

オープン日：11月15日(土) / B館3階 ※増床オープン

「心ひろがる世界に住もう。」をコンセプトに掲げるインテリアショップが増床リニューアル。

空間ごとの提案が充実し、リビングスタイリスト有資格者による3Dソフトを用いたコーディネート提案も受けられます。

Golden Bear（ゴールデンベア）

オープン日：11月13日(木) / B館2階

家族でショッピングを楽しめるアメリカンカジュアルブランド。

レディス、メンズに加え、新たにキッズアパレルの取り扱いも開始し、ゆったりとお洋服選びができる空間です。

オグラ眼鏡店 こどもメガネアンファン／SPECS

オープン日：10月17日(金) / B館3階 ※増床オープン

これまで別々に営業していた「オグラ眼鏡店 こどもメガネ アンファン」と「SPECS」が統合してリニューアル。

広々とした店内でメガネの種類も増え、より快適に自分に合った一本を選べるようになりました。

吉祥寺の街で新しい発見と出会える、充実のラインナップ。

お買い物や食事の時間がさらに楽しくなる、コピス吉祥寺の新しい姿に注目です。

コピス吉祥寺「新規＆リニューアル店舗」の紹介でした。

