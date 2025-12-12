“歴代の女子社員のなかで一番美人”と話題のセクシー女優がデビューを決めたワケ「女子社員シリーズへの憧れがあって…」
バーカウンターに佇むスレンダーな美女。彼女は昨年、ソフト・オン・デマンド（以下、SOD）に入社し、「歴代の女子社員のなかで一番美人」とSNSでも話題となった守屋よしのさん（25歳）だ。
今年5月にセクシー女優としてデビューし、普段は飲食事業部の秘書として働きながら、自らが宣伝部長を務めている「SODコス×コス」では接客を行っている。女優と社員と接客業というトリプルワークをこなしている彼女に、兼務のメリットやお店でキャストに好かれる男性客の特徴について聞いた。
◆「社員証をつければ裸でもSOD女子社員」
――守屋さんは、秘書業と女優以外にも店舗に出勤して接客もされています。
守屋：ここまでの兼務は珍しいパターンですよね（笑）。社内では秘書として働いていて、作品にも出演させていただいている。あとは会社が手掛けているコスプレBAR「SODコス×コス」にも出勤して接客をしています。兼務のメリットというよりも、SODという創立30周年を迎える企業の重みを感じていますね。やっぱり作品を見てくださる方の数字が大きいので。
――今年5月にデビューしましたが、セクシー女優の仕事は楽しいですか？
守屋：恥ずかしながらめっちゃ楽しいです！ これまで自分がどういう性癖なのかって、意識したことがなかったので。プライベートでは、できることって限られるじゃないですか。でも撮影で、言葉攻めとか普段はやらなかったことをやってみたら、「言葉ってエロいんだな」って感じました。
――セクシー女優の仕事には、どのような印象を抱いていましたか？
守屋：元々はセクシー女優さんのファンになるくらい興味がありました。だからセクシー女優さんの仕事も尊敬をしていました。覚悟が必要な仕事をしている姿って強くてかっこよく見えたんです。まさか自分が出演するとは思わなかったですけれど……。
――守屋さんは秘書という仕事柄、SNSでの発信をされています。更新が面倒になったり辛くなったりすることはないですか？
守屋：Xのポストって、プラスな言葉や幸せなことばかりが流れてくるわけではないので、見ているのがつらくなるっていう感覚はわかります。でも私の場合、メインでは作品や会社の告知が中心で、サブアカウントでは本当に自分の好きなことだけを発信しているので、辛かったりはしないですね。
――いろいろと兼務していますが、プライベートがないほど忙しいなどの悩みはないですか？
守屋：プライベートもありますよ。色々な場所に出かけたりしています。だから仕事ばかりでつまらないというわけではないんですよ。女子社員シリーズへの憧れがあったので、SODに入りたかった。社員証を首から下げた時に感動しました。裸でも社員証は首から下げていますからね（笑）。何も着ていなくても、社員証をさえつけていればSOD女子社員なんです。
◆女性に好かれたければ、素直に甘えた方が良い
――守屋さんが店舗に出勤した時に、接客で気をつけてることはありますか？
守屋：お客様が楽しそうにお酒を飲んだりおしゃべりしてる姿見ていると、私も嬉しい気持ちになってくるので、私は楽しく接客しているだけですね。お店では、お酒が飲めない人でも“面白いな”、“エロいな”って思ってもらえると嬉しいですね。
――実際に店舗で接客をしている経験から、人気の出る子はどういうタイプだと思いますか？
守屋：私が言えるような立場でもないのですが……。わかりやすく言うと「この子、エロイな」ってお客さんが思ってしまう子って、人間的にも魅力的だと思います。普通の会話をしていても、「この子に転がされたいな……」って男性が思ってしまうような子は、接客をしていても上手だと感じますね。
