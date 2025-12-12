月60万円稼いだ45歳元パチプロ。「闇スロ」との出会いが“破滅の序章”に… ――仰天ニュース特報
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2024年7月27日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
朝から晩までパチンコやパチスロを打ち、勝ち金で生活をするパチプロ。20代ならまだしも、30代、40代となるにつれ、世間の風当たりの強さに足を洗う者も多い。気ままな稼業の代名詞とも言われる彼らは、一体どんな人生を歩んでいるのだろうか。
◆田舎のヤンキー、パチスロに出合う
パチプロ界における“二刀流”といえば、誰もが「パチンコとパチスロ」と考えがちだが、彼は表と裏、昼は地元のホールで立ち回り、夜は闇スロ。いわゆる違法スロット店で立ち回りシノギを削ったという。現在、九州地方のある都市で内装業を営む加藤修さん（仮名・45歳）に話を聞いた。
「高校中退して、バイク乗ったりしてブラブラしてたの。一応、働かなきゃってことで、先輩の紹介で内装屋で働いてたけど、まぁ、田舎のヤンキーの典型例だよね。そのときにパチスロ覚えて打つようになったんだ。当時は大花火とかが人気でよく打ったけど、そんなに目押しも得意じゃなかったから、今考えたら損してたなぁって。その頃はまだ誘われてたまに打つくらいな感じだったね」
その後、加藤さんは18歳になると、地元の先輩に誘われて鹿児島市内のラウンジでボーイを始めることになる。
「内装屋も社長が親分肌な人で、すごく面倒見がいい人だったから居心地はよかったんだけど、若い頃ってヤンチャしたいじゃない。それで誘われるまま夜の世界へ……ね。そこで2年くらい働いてたんだけど、今度は知り合いから東京の店で働かないかって誘われたんだ。若かったから勢いだけはあってさ、じゃあ行っちゃえ！ って。六本木と歌舞伎町で都合3年働いたかな。東京出てきて初めてもらった給料をパチスロでスッちゃって、それがもう悔しくてさ。カネがないから次の給料まで何にもできないじゃない。なけなしのカネでパチスロ雑誌買い漁って、すり切れるまで読み込んだんだよ」
昼はパチスロ、夜はボーイという二足のわらじを履いた生活は若き日の加藤さんにとって、充実した毎日だったという。
「仕事終わって朝まで飲んで、そのまま開店に並んで夕方まで打って、そこから店に行って……なんてこともよくやってた。今考えるとよくあんなに体力あったなぁって。ただ、あの頃は勝ってたというよりも、あんまり負けなかったっていうのが正解かな」
◆トラブルで逃げるように地元へ……
しかし、とある事情から加藤さんは地元に戻ることとなる。
「お店のコとデキちゃったことが店にバレて……。そのコは店を辞めて別の店に行っちゃったの。そしたら、そのコがオレの悪口を散々言ってたみたいで、そのことが上の人の耳に入っちゃって……。呼び出されて『テメェがテキトーなことやったから、別の店に飛んだだろうが！』ってボコボコ（笑）。結局、この一件でものすごい揉めちゃって、逃げるようにして鹿児島に戻ってきたわけよ」
◆良好な出玉状況を見て“宮崎移住”を決断
その後、しばらくは実家の工務店で手伝いをしていたのだが、友人に誘われて行った宮崎で運命が変わるのであった。
「地元のツレが宮崎で働いてて、遊びに行ったんだ。一晩飲んで朝起きて、ツレは仕事に行って、夜までやることがないからパチンコ屋に行ったら、スゲェ出てんの。当時はちょうど4号機から5号機に移行する頃で、4号機の連チャン機は最後っ屁みたいにリリースされまくってて、5号機もいろんな台が出てカオスだった。でも、みんな出玉率、連チャン性の高い4号機を好んで打ってて、5号機の島は明らかに高設定の台がゴロゴロ捨てられてる状況。4号機もちょっと粘ればオイシイゲーム数の台を拾うことができて、ものすごい甘い状況だったワケ。
朝から晩までパチンコやパチスロを打ち、勝ち金で生活をするパチプロ。20代ならまだしも、30代、40代となるにつれ、世間の風当たりの強さに足を洗う者も多い。気ままな稼業の代名詞とも言われる彼らは、一体どんな人生を歩んでいるのだろうか。
パチプロ界における“二刀流”といえば、誰もが「パチンコとパチスロ」と考えがちだが、彼は表と裏、昼は地元のホールで立ち回り、夜は闇スロ。いわゆる違法スロット店で立ち回りシノギを削ったという。現在、九州地方のある都市で内装業を営む加藤修さん（仮名・45歳）に話を聞いた。
「高校中退して、バイク乗ったりしてブラブラしてたの。一応、働かなきゃってことで、先輩の紹介で内装屋で働いてたけど、まぁ、田舎のヤンキーの典型例だよね。そのときにパチスロ覚えて打つようになったんだ。当時は大花火とかが人気でよく打ったけど、そんなに目押しも得意じゃなかったから、今考えたら損してたなぁって。その頃はまだ誘われてたまに打つくらいな感じだったね」
その後、加藤さんは18歳になると、地元の先輩に誘われて鹿児島市内のラウンジでボーイを始めることになる。
「内装屋も社長が親分肌な人で、すごく面倒見がいい人だったから居心地はよかったんだけど、若い頃ってヤンチャしたいじゃない。それで誘われるまま夜の世界へ……ね。そこで2年くらい働いてたんだけど、今度は知り合いから東京の店で働かないかって誘われたんだ。若かったから勢いだけはあってさ、じゃあ行っちゃえ！ って。六本木と歌舞伎町で都合3年働いたかな。東京出てきて初めてもらった給料をパチスロでスッちゃって、それがもう悔しくてさ。カネがないから次の給料まで何にもできないじゃない。なけなしのカネでパチスロ雑誌買い漁って、すり切れるまで読み込んだんだよ」
昼はパチスロ、夜はボーイという二足のわらじを履いた生活は若き日の加藤さんにとって、充実した毎日だったという。
「仕事終わって朝まで飲んで、そのまま開店に並んで夕方まで打って、そこから店に行って……なんてこともよくやってた。今考えるとよくあんなに体力あったなぁって。ただ、あの頃は勝ってたというよりも、あんまり負けなかったっていうのが正解かな」
◆トラブルで逃げるように地元へ……
しかし、とある事情から加藤さんは地元に戻ることとなる。
「お店のコとデキちゃったことが店にバレて……。そのコは店を辞めて別の店に行っちゃったの。そしたら、そのコがオレの悪口を散々言ってたみたいで、そのことが上の人の耳に入っちゃって……。呼び出されて『テメェがテキトーなことやったから、別の店に飛んだだろうが！』ってボコボコ（笑）。結局、この一件でものすごい揉めちゃって、逃げるようにして鹿児島に戻ってきたわけよ」
◆良好な出玉状況を見て“宮崎移住”を決断
その後、しばらくは実家の工務店で手伝いをしていたのだが、友人に誘われて行った宮崎で運命が変わるのであった。
「地元のツレが宮崎で働いてて、遊びに行ったんだ。一晩飲んで朝起きて、ツレは仕事に行って、夜までやることがないからパチンコ屋に行ったら、スゲェ出てんの。当時はちょうど4号機から5号機に移行する頃で、4号機の連チャン機は最後っ屁みたいにリリースされまくってて、5号機もいろんな台が出てカオスだった。でも、みんな出玉率、連チャン性の高い4号機を好んで打ってて、5号機の島は明らかに高設定の台がゴロゴロ捨てられてる状況。4号機もちょっと粘ればオイシイゲーム数の台を拾うことができて、ものすごい甘い状況だったワケ。