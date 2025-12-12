２０日からの４日間、広島競輪場で「広島競輪開設７３周年記念 Ｇ３・ひろしまピースカップ」が開催される。これに先立ち、広島市経済観光局競輪事務局の松本亜紀事務局長らが１２日、大阪市のデイリースポーツを訪れてＰＲを行った。

２年９カ月に及んだ再整備を経て、先月「アーバンサイクルパークス広島」として生まれ変わった。そんなニューバンクで迎える７３周年をけん引するのは、連覇で自身５度目のＶを狙う地元のエース・松浦悠士。暮れのヤングＧＰに出場する西田優大や黒瀬浩太郎ら若手とともに“リニューアル記念”を盛り上げる。

この４日間は「ＨｉｒｏｓｈｉＭａｔｓｕｒｉ」と題し、多種多様な企画で多くのファンを迎える計画だ。中でも、２０日に予定している広島カープ０Ｂの高橋慶彦氏と高橋雛子による親子トークショーは見もの。また、スタンド棟４Ｆ「Ｕｊｉｎａスカイデッキ」では地元の日本酒を堪能しつつ、白熱のレースが楽しめる。

「売り上げ目標６３億円」とした松本事務局長は「子供さんにも喜んでもらえると思うし、そんな子供が将来の競輪選手になってもらえれば」と話す。暮れの広島はアツい−。