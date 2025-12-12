停止していた「無印良品」ネットストア、“約2ヶ月ぶり”全商品の受注・出荷業務再開へ アスクルのランサムウェア感染が影響
無印良品を展開する良品計画は12日、公式サイトで「無印良品ネットストア」の全商品の受注、および出荷業務を12月15日（月）午前10時より再開すると発表した。
【表】ネットストア受注停止に関するこれまでの経緯
ネットストアは、主にアスクルのグループ会社であるASKUL LOGISTが提供する3PL（サードパーティ・ロジスティクス）サービスを利用し運営していたが、アスクルのランサムウェア感染により、10月19日午後9時から受注を停止。12月1日に大型家具等一部商品の受注・出荷業務を再開していた。
同社は発表で「これまで長期間にわたり、皆様には多大なるご心配とご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。今後も情報セキュリティ対策の強化・改善を実施してまいります」とつづった。
