「SUPER EIGHT」の横山裕（44）が11日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。結婚観を明かす場面があった。

事前取材でインタビュアーのお笑いトリオ「3時のヒロイン」福田麻貴は「結婚の話をしたりします？」と質問。横山は「いやせえへんな。そんなん聞かれへんし」と打ち明けた。

結婚願望については「漠然としたいなと思っていますけど、なんかリアルじゃないっていうか」と回答。「一緒に、一生添い遂げるっていうのがまだ感覚的に分かれへんし」と続けた。

「自分のペースについてこれるのかなって思うし、合わせられるのかなってとも思うし」と横山。「仕事もやっているし、考えることも多いから、そのペースに合わせてもらわなあかん部分もあるし、でもやっぱ家族のことも考えなあかんしっていうのももちろんあるやろうから」と話した。

福田が「こういう人いたら結婚してみたいなって思う人いますか」と尋ねると、横山は「自分のこと好きでいてくれる人。で、料理が上手な人が」と明言した。

理由については「そこに幸せがありそうやん。あんま俺、家族団らんでご飯食った記憶があんまなくて。その憧れが結構あんねんな」と言い、一つのテーブルで夫婦で食事が理想かと言われ「そうそうそう。まあ子供なのか、家族団らんっていうものに憧れがある」と繰り返した。

「あとはめっちゃ笑ってくれる人が好き」とも付け加え、「笑ってくれるって凄い助かるなというか」と力説し「恥ずかしい〜」と照れた。