オリックス・太田椋内野手が１２日、大阪・舞洲の球団施設で契約交渉に臨み、３８００万円増の年俸７０００万円でサインした（金額は推定）。「去年に比べてもう一段階、レベルアップできたと思うので、来年は今年以上の成績を残せるように頑張ります」と充実感をにじませた。

天理から２０１８年のドラフト１位で入団し、プロ７年目の今季は正二塁手として自身初の規定打席に到達。１１３試合でリーグ４位の打率２割８分３厘、ともに自己最多の１０本塁打、５２打点をマークした。８月２６日のロッテ戦（京セラドーム大阪）では、延長１２回にプロ初のサヨナラ打。「最後の打席で２ケタ本塁打が打てたのはよかった。いろんなバッティングの引き出しも増えてきて、その場で自分に合った調整方法や修正方法が（できた）。引き出しの多さが役に立ってくれた」と胸を張った。

「来年はＯＰＳを見て頑張りたい。８（割）は絶対にいきたい」。シーズン終了後には自身も希望し、３１から１へ背番号の変更も決定。「背番号も変わって、もっとチームの顔となれるような成績を残せるように。やっぱり優勝するしかない」と意気込んだ。