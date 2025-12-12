【ぬい用旅行グッズ】 12月17日～ 順次発売 価格：1回300円

ぬい用旅行グッズ

　ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「ぬい用旅行グッズ」を12月17日より順次発売する。価格は1回300円。

　本商品は、ぬいぐるみに装備できる旅行グッズのカプセルトイ。旅行がさらに楽しくなる紙小物も付いてくる。

　「ネックピロー（スクエア）」「ネックピロー（ラウンド）」「アイマスク（イエロー）」「アイマスク（チェック柄）」「ショルダーバッグ（グレー）」「ショルダーバッグ（ブラウン）」の全6種がラインナップされている。

「ぬい用旅行グッズ」ラインナップ

【ラインナップ】

ネックピロー（スクエア）

ネックピロー（ラウンド）

アイマスク（イエロー）

アイマスク（チェック柄）

ショルダーバッグ（グレー）

ショルダーバッグ（ブラウン）

ネックピロー（スクエア）

ネックピロー（ラウンド）

アイマスク（イエロー）

アイマスク（チェック柄）

ショルダーバッグ（グレー）

ショルダーバッグ（ブラウン）

(C)tarlin international.,co.ltd