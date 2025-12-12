ぬいぐるみと楽しい旅行へ！ カプセルトイ「ぬい用旅行グッズ」12月17日発売旅券や旅行パンフなどの紙小物も
【ぬい用旅行グッズ】 12月17日～ 順次発売 価格：1回300円
ぬい用旅行グッズ
ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「ぬい用旅行グッズ」を12月17日より順次発売する。価格は1回300円。
本商品は、ぬいぐるみに装備できる旅行グッズのカプセルトイ。旅行がさらに楽しくなる紙小物も付いてくる。
「ネックピロー（スクエア）」「ネックピロー（ラウンド）」「アイマスク（イエロー）」「アイマスク（チェック柄）」「ショルダーバッグ（グレー）」「ショルダーバッグ（ブラウン）」の全6種がラインナップされている。
(C)tarlin international.,co.ltd