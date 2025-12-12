国士無双十三面待ちも！ カプセルトイ「麻雀牌ポーチ 西入」12月17日発売デザインは全6種
【麻雀牌ポーチ 西入】 12月17日～ 順次発売 価格：1回400円
麻雀牌ポーチ 西入
ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「麻雀牌ポーチ 西入」を12月17日より順次発売する。価格は1回400円。
本商品は、麻雀牌をモチーフとしたカプセルトイ。イーソウやチュウピンなどの牌から聴牌形まで、色々なデザインが揃っている。
「イーソウ 立体ポーチ」「チュウピン 立体ポーチ」「国士無双十三面待ち 聴牌ポーチ」「字一色大三元四暗刻 聴牌ポーチ」「起家 ポーチ」「赤五筒 ポーチ」の全6種がラインナップされている。
「麻雀牌ポーチ 西入」ラインナップイーソウ 立体ポーチ チュウピン 立体ポーチ 国士無双十三面待ち 聴牌ポーチ 字一色大三元四暗刻 聴牌ポーチ 起家 ポーチ 赤五筒 ポーチ 【ラインナップ】
イーソウ 立体ポーチ
チュウピン 立体ポーチ
国士無双十三面待ち 聴牌ポーチ
字一色大三元四暗刻 聴牌ポーチ
起家 ポーチ
赤五筒 ポーチ
(C)tarlin international.,co.ltd