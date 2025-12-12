Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí²ñ¤¬½ªÎ»¡¢ÍèÇ¯¤ÎÂè9²óÅÞÂç²ñ¤Ø½àÈ÷ËÜ³Ê²½¡¡ÂÐ³°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¸ÀµÚ¤Ê¤·
ËÌÄ«Á¯¤ÎÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ¤¬Ç¯Ëö¹±Îã¤ÎÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñÁí²ñ¤ò³«¤¡¢2024Ç¯¤ÎÅÞ¡¦¹ñ²È»ö¶È¤òÁí³ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍèÇ¯½é¤á¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ëÂè9²óÅÞÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷Êý¿Ë¤ò³ÎÄê¤·¤¿¡£²ñµÄ´ØÏ¢¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢ÂÐÊÆ¡¦ÂÐ´Ú¡¦ÂÐÆü¤Ê¤É³°Éô¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬°ìÀÚÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤º¡¢ÆâÀ¯½Å»ë¤Î»ÑÀª¤¬ºÝÎ©¤Ä³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢ÅÞµ¬Ìó¤ò²þÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñ¤ò¡ÖÅ¨ÂÐÅª¤ÊÊÌ¹ñ²È¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¡ÈÆó¹ñ²ÈÏÀ¡É¤¬¾òÊ¸²½¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¹ñ±Ä¤ÎÄ«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï12Æü¡¢9¡Á11Æü¤Î3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè8´üÂè13²óÁí²ñ¤Î³ÈÂç²ñµÄ¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¤¸¤¿¡£²ñµÄ¤Ë¤ÏÃæ±û°Ñ°÷¤È¸õÊä°Ñ°÷¤Î¤Û¤«¡¢³Æ¾Ê¡¦Ãæ±ûµ¡´Ø¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡¢ÃÏÊýÅÞ´´Éô¡¢¿ÍÌ±°Ñ°÷Ä¹¡¢¼çÍ×¹©¾ì¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿ÍÌ±·³»Ø´ø´±¤é¤¬ËµÄ°¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£²ñµÄ¤Ç¤Ï¼¹¹ÔÉôÁª½Ð¸å¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬µÄ»ö¤ò¼çºË¤·¤¿¡£
¿³µÄ¡¦¾µÇ§¤µ¤ì¤¿µÄÂê¤Ï¡¢¡º£Ç¯¤ÎÀ¯ºö¼¹¹Ô¡¢¢ÅÞÃæ±û¸¡ºº°Ñ¤Î»ö¶È¡¢£Âè9²óÅÞÂç²ñ½àÈ÷¡¢¤2025Ç¯Í½»»¤ª¤è¤Ó2026Ç¯Í½»»°Æ¡¢¥ÁÈ¿¥ÌäÂê¤Î5¹àÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¶âÁí½ñµ¤Ïº£Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«ÎÏ¤òÇÜ²Ã¤µ¤»¡¢ºÇ¸å¤Î´ØÌç¤òÆÍÇË¤·¤¿Ç¯¡×¤È½Ò¤Ù¡¢5¥«Ç¯¹ñ²È·ÐºÑÈ¯Å¸·×²è¤¬¡Ö´°¿ë¤µ¤ì¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£Ï«Æ¯¿·Ê¹¤Ï¹©¶ÈÉôÌç¤¬Áý»º¤ÈÀáÌóÆ®Áè¤Ë¤è¤Ã¤Æ·×²è¿å½à¤ò¾å²ó¤ê¡¢ÇÀ¶È¤Ç¤âºòÇ¯¤è¤ê¹â¤¤¹òÊª¼ý³Í¤ò¾å¤²¤¿¤È¼«»¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏÊýÈ¯Å¸À¯ºö¤Ë´ð¤Å¤¯³Æ¼ï·úÀß¤ÎÃå¹©¡¦´°À®¤òÀ®²Ì¤È¤·¤ÆÎóµó¤·¡¢¡Ö¿ÍÌ±¤ÎÊ¡Íø¸þ¾å¤Ë¼«Éé¤Ç¤¤ë·ë²Ì¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
·³»öÊ¬Ìî¤Ç¤â¡Ö¸½Âå²½Êý¿Ë¤Ë±è¤Ã¤Æ¹ñ²ÈËÉ±ÒÎÏÁ´ÈÌ¤Ç°ÕµÁ¿¼¤¤À®²Ì¤ò¼ý¤á¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤È¤ê¤ï¤±¥í¥·¥¢ÇÉÊ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³¤³°·³»öºîÀï¤Ë½ÐÊ¼¤·¤¿ÉôÂâ¤¬µ±¤«¤·¤¤Àï²Ì¤òµó¤²¡¢·³¤È¹ñ²È¤ÎÌ¾À¼¤ò¼¨¤·¤¿¡×¤È¸Ø¼¨¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂÎ°é¤Ê¤É¡È¹ñ²È°Ò¿®¡É¤Ë´Ø¤ï¤ëÊ¬Ìî¤âÀ®²Ì¤Ë´Þ¤á¡¢Ç¯Æâ¤Î¿ÊÅ¸¤ò¡Ö»×ÁÛ¤ÎÎÏ¡×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢²ñµÄ¤Ç¤Ï´´Éô¤Îµ¬Î§ÌäÂê¤âÐÙ¾å¤ËºÜ¤»¤é¤ì¤¿¡£¶âÁí½ñµ¤Ï°ìÉôÁÈ¿¥¤Î¡Ö¸í¤Ã¤¿»×ÁÛ´Ñ¡×¤äÈó³èÆ°Åª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸·¤·¤¯¼¸ÀÕ¡£ÅÞÃæ±û¸¡ºº°Ñ¤ÎÊó¹ð¤Ç¤âÊÐ¸þÅª¤Êµ¬Î§°ãÈ¿¤¬»ñÎÁÉÕ¤¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¡¢ÍèÇ¯¤ÎÅÞÂç²ñ¤ò¹µ¤¨¤ÆÅýÀ©¶¯²½¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹»ÑÀª¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
ÆÃ¤ËÎÏÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¤Î¤¬ÇÀ¶È²þ³×¤À¡£¶âÁí½ñµ¤Ï¡¢Çþ¤ÎºÏÇÝÌÌÀÑ³ÈÂç¤ä²Ã¹©Ç½ÎÏ¶¯²½¡¢Ê¬ÇÛÀ©ÅÙ²þ³×¡¢À¾³¤´ß´³ÂóÃÏ¤ÎÇÀ¾ì¸½Âå²½¤Ê¤É¡¢ÇÀ¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¹½Â¤Å¾´¹¤ò»Ø¼¨¡£¡Ö¼Ò²ñ¼çµÁÅªÊ¬ÇÛ¸¶Â§¤òÅ°Äì¤Ç¤¤ëÂÎ·Ï¤ò¼ùÎ©¤»¤è¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¡£ÃÏÊýÈ¯Å¸¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï2026Ç¯¤ÎÂÐ¾Ý20ÃÏ°è¤ò³ÎÄê¤·¡¢³ÆÃÏ¤Ë¡ÖÆÃÀ¤Ë¹ç¤Ã¤¿À®²Ì¤ÎÁÏ½Ð¡×¤òµá¤á¤¿¡£
²ñµÄ¤Ç¤Ï26Ç¯¹ñ²ÈÍ½»»°Æ¤Î¾µÇ§¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãæ±û°Ñ°÷1¿Í¤È¸õÊä°Ñ°÷5¿Í¤Î²òÇ¤¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿Í»öÆâÍÆ¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÅÞÂç²ñ½àÈ÷¤Ç¤Ï¡¢½àÈ÷°Ñ°÷²ñÀßÃÖ¤äÅÞµ¬Ìó²þÄê°ÆºîÀ®¡¢ÂåÉ½¼ÔÁª½ÐÊý¼°¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢µ¬Ìó²þÄê¤¬»ö¼Â¾å³ÎÄê¤·¤¿¡£
ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ò¡ÖÅ¨ÂÐÅªÊÌ¹ñ²È¡×¤Èµ¬Äê¤¹¤ë¡ÈÆó¹ñ²ÈÏÀ¡É¤¬µ¬Ìó¤ËÀµ¼°¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡£ËÌÄ«Á¯¤Ïº£Ç¯¡¢´Ú¹ñ¤ò¡ÖÆ±Â²¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¼çÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÌç²È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÅÞÂç²ñ¤Ç¤ÎÌÀÊ¸²½¤Ï´ûÄêÏ©Àþ¡×¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤ÏÆüËÜ¡¦ÊÆ¹ñ¡¦´Ú¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¡¦¥í¥·¥¢¤È¤Î´Ø·¸¤Ê¤É¡¢³°¸ò¡¦°ÂÊÝ¤Ë´Ø¤ï¤ëÆâÍÆ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤¬ÆâÀ¯¤ÈÁÈ¿¥À°È÷¤ËÀ¯ºö»ñ¸»¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ë²Ã¤¨¡¢²¾¤Ë³°¸òÀïÎ¬¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¢¤¨¤Æ¸øÉ½¤òÈò¤±¤¿¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£
ÎãÇ¯¤ÎÇ¯ËöÁí²ñ¤ËÈæ¤Ù¡¢³ÆÉôÌç¤Î¾ÜºÙÊó¹ð¤¬ÂçÉý¤Ë´ÊÎ¬²½¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¡¢º£²ó¤Î²ñµÄ¤¬ÅÞÂç²ñ¤Î½àÈ÷ºî¶È¤Ë½Å¿´¤òÃÖ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºöÏ©Àþ¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÎÂè9²óÅÞÂç²ñ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£