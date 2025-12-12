ジョンナンミミョンガの限定ベジパン♡12月～1月のPOPUPで味わう新感覚スイーツパン

韓国で人気を集める「ジョンナンミミョンガ（JUNGNAMMI）」の野菜スイーツパンが、12月から1月にかけて日本橋三越本店と新宿髙島屋にPOPUPで登場します。もち米パンの新感覚スイーツとして話題の「VEGGIE RICE BREAD」は、甘さとやさしさがつまった全10種類の野菜モチーフが魅力。さらにクリスマス期間には、日本橋三越本店で“トリュフじゃがいもパン”を限定販売♡ウィンターシーズンだけの味わいを楽しめる特別なラインナップです。

韓国発・本物そっくりの野菜スイーツパン

1986年創業の「ジョンナンミミョンガ」は、韓国の餅文化を現代にアレンジし、海外でも注目を集めるブランド。

「VEGGIE RICE BREAD」は韓国産もち米を使ったグルテンフリー生地に、野菜由来の餡を詰めた新感覚デザートパンです。

甘み豊かなさつまいも、かぼちゃ、とうもろこしをはじめ、じゃがいも、玉ねぎ、にんにく、長ねぎ、唐辛子、栗、柿の全10種がラインナップ。

もちもち食感と野菜の風味が融合し、見ても食べても楽しいK-デザートとして人気を集めています♪

限定“トリュフじゃがいもパン”も登場♡

クリスマス期間には、日本橋三越本店だけの特別アイテム“トリュフじゃがいもパン”が限定販売。トリュフの芳醇な香りとほくほくのじゃがいもが溶け合う贅沢な味わいは、冬だけのとっておき。

もち米生地のもっちり感がより深い余韻を生み出し、ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりです。

12月～1月のPOPUPスケジュール

【12月】

■日本橋三越本店

本館地下1階フードコレクション

2025年12月17日（水）～12月25日（木）

10:00～19:30

【1月】

■新宿髙島屋

B1推し100スペース・ベーカリースクエア

2026年1月4日（日）～1月13日（火）

10:30～19:30

クリスマスからニューイヤーまで、ホリデー気分を盛り上げる味わいが勢ぞろい。限定アイテムや新作パンを楽しめるチャンスです。

冬だけの限定パンでホリデー気分を♡

ユニークでかわいい野菜スイーツパンを展開するジョンナンミミョンガ。クリスマス限定“トリュフじゃがいもパン”が登場する今回のPOPUPは、韓国スイーツファンには見逃せないイベントです。

もち米生地のやさしさと野菜の風味は、季節のご褒美にもぴったり。ウィンターシーズンの街歩きとあわせて、ぜひ足を運んでみてください♡