難聴と目眩（めまい）による体調不良のため、年内の活動休止を発表していたモデル・俳優の坂上未優さんが、自身のXを更新。病院での受診結果について報告しました。

【写真を見る】【坂上未優】活動休止発表後に病状を報告「すぐには改善せず ここ数日はほとんど寝たきりの生活が続いています」





坂上さんは、難聴の診断結果について、「左耳は 高度難聴、右耳は 中等度難聴まで聴力が低下しており、以前より数値が下がっているとのことでした」と報告。続けて「医師からは『今すぐに聞こえなくなるわけではない』『一時的な低下である可能性もある』というお話もいただいています。」と明かしました。









一方で目眩の症状については、「すぐには改善せず、ここ数日はほとんど寝たきりの生活が続いています」「このままでは大学の継続も難しくなりそうで、自分でもとても胸が痛いです」と綴っています。



また、坂上さんは「私が被写体を始めたのは 2020年12月12日。そして今年で5周年を迎えます。本来なら皆さんと一緒に迎えたかった大切な節目に、こうした形のお知らせとなってしまい、悲しい気持ちでいっぱいです。」と心境を明かしました。









そして、「活動休止中の身で大変恐縮ですが、もしよければ12月12日に #坂上未優 や『5周年』 などのタグをつけて、これまでの写真やお祝いの気持ちを投稿していただけたら、とても励みになります。」とファンに呼びかけました。









2004年1月生まれ、21歳の坂上未優さんは、テレビドラマやグラビアモデルとして活動しています。

【担当：芸能情報ステーション】