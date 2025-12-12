フジテレビの高崎春アナウンサーが５日、ＹｏｕＴｕｂｅ「フジテレビアナウンサーｃｈ」で、アルバイトに明け暮れた大学生時代を振り返り、東大卒の先輩アナがうらやましがる一幕があった。

高崎アナは、日本赤十字看護大学の看護学部から２４年にフジテレビ入社。看護師資格を持つ異色アナだ。もともと「アトピーや鼻炎があって、いろんなクリニックを回る中で、医療従事者に憧れて。おしゃべりが好きなので一番人と関わる看護師になろうと思った」という。

大学時代は「バイトをめちゃめちゃしてました」といい、「パン屋、しゃぶしゃぶ店、料亭、保育補助、スーパー、リゾートバイト…」と名前を挙げ友達がバイトしているカフェに食事に行ったりしていたという。

これに東大医学部卒の藤本万梨乃アナが「友達がバイトしてるカフェに行く、やったことなくてやってみたい」と言い出し、田渕裕章アナが「友達は何をしてるの？」と質問。藤本アナは「文科省とか。バイトも省庁が多くて、あんまり飲食で働いている人がいなくて、そこにみんなで行こう！みたいな楽しいイベントがなくて。こんな人生歩みたかった」と心底うらやましがっていた。