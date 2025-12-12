職場で配りたい「神奈川県のお土産」ランキング！ 2位「クルミッ子」、1位は？ 【2025年調査】
年末が近づき、親戚や職場への手土産に悩む時期になりました。日頃の感謝を伝える贈り物は、定番でありながらもセンスが光る一品を選びたいものです。
All About ニュース編集部では、2025年11月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「職場へのお土産に関するアンケート」を実施しました。
その中から、職場で配りたい「神奈川県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：クルミッ子（鎌倉紅谷）／63票鎌倉に本店を構える菓子店が販売する、クルミがぎっしり詰まったキャラメルをバター生地で挟んで焼き上げた焼き菓子です。甘さが控えめの自家製キャラメルと香ばしいクルミ、そしてしっとりとした生地の絶妙なバランスが人気を集めています。鎌倉の歴史と文化を感じさせる上品なパッケージと、日持ちの良さ、そして全国的な知名度も高く、誰に渡しても喜ばれる神奈川土産の代表格として2位にランクインしました。
回答者からは「小さな個包装で配りやすく、濃厚なキャラメルとくるみの組み合わせが喜ばれるから」（30代女性／東京都）、「大好きで実際に配ったこともある。喜んでくれた」（20代女性／北海道）、「ちょっと高級で、上司や先輩にも気兼ねなくあげることができるため」（20代女性／静岡県）といった声が集まりました。
1位：鳩サブレー（豊島屋）／101票鎌倉を拠点とする老舗和菓子店が製造・販売する、長年愛され続けている銘菓です。愛らしい鳩の形で、外側はサクサクとした食感。中には甘さ控えめなホワイトビーンペーストが包まれています。個包装かつ大容量の商品もあり、オフィスで多くの人に配る際の手軽さと、一目で神奈川県のお土産だと分かる点で抜きんでており、圧倒的な1位を獲得しました。
回答者からは「見た目が可愛らしく、長年愛されてきた信頼のあるお菓子であるため、手土産として安心して配ることができるから」（40代男性／大阪府）、「大好きなお菓子だからです。サイズも大きい。味も最高。意外とみんな食べたことが無いと思うので配りたいです」（20代女性／神奈川県）、「甘く分厚く、どちらから食べるのか盛り上がりそうです」（50代女性／和歌山県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)