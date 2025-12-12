「両替にお金がかかるとは…」31歳男性が夫婦でコツコツ貯めた「500円玉貯金」の銀行手数料にがっくり
物価高が止まらず、なかなか給料も上がらないこのご時世、少しでも出費を抑えようと節約している人は多いでしょう。「おかげで○○万円も浮いた！」といった成功体験はあちこちで聞かれます。ただ、思ったより貯まらない、むしろ支出が増えてしまったという失敗談もいろいろあるようで……。
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、31歳男性の失敗談をご紹介します。
家族構成：既婚（子なし）
雇用形態：正社員
職業：環境調査員
世帯年収：600万円
現在の年収や暮らしに満足しているか：満足していない
旅行費用を貯める目的でチャレンジ今回は31歳男性の500円玉貯金での失敗を紹介します。
妻と二人暮らしの男性は、夫婦で1泊2日の旅行に行きたくて、簡単にできそうな500円玉貯金を試してみたそう。
夫婦で1年ほど続け、それなりに貯まったタイミングで銀行に行ったのですが……。
「いざ銀行で両替をしようとしたら、お金がかかることを知りました」と男性はショックを語ります。
自分のお金を両替するだけなのに……男性はこの出来事を「自分のお金を銀行に預けて両替してもらうだけで手数料を取られるのが悔しかった」と振り返ります。
以来、500円玉貯金はやめてしまったそうです。
男性は「千円札や一万円札などのお札を銀行口座に貯金した方が安上がりだし、手数料もかからない」とコメントしています。
