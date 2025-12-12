17LIVEは、プリ誕生30周年を記念したPRモデルを務めるイチナナライバーを決定するオーディションイベント『プリ30周年記念！PRモデルオーディション』を12月11日より開催している。

今回のコラボイベントは、「17LIVE」で活動中の18歳以上35歳以下の女性ライバーを対象に、プリ誕生30周年を記念して実施する「ウチらのプリ展 ～Dear 令和 By 平成～」のPRモデルを選ぶ内容だ。

上位に入賞したライバーおよびオーディションで選ばれた10名のライバーは、渋谷駅での看板掲載権や、フリューのプリ画取得・閲覧サービス『ピクトリンク』内の特設ページ掲載権、「17LIVE」アプリ内広告バナーへの掲載、展示会への先行招待などが獲得できる。

「レベル100以下ランキング」を設けるほか、ポイント達成者の中からもオーディションに参加できるなど、ライブ配信を始めたばかりのライバーにもチャンスがある仕組みを用意している。

イベントは12月25日まで開催される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）