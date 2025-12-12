最近はデジタルミキサー全盛ですが、アナログミキサーの操作感は直感的で、いまだに手放せないという人も多いかと思います。

デジタルミキサーって1つの操作子に複数のパラメーターが割り振られていて、いちいち呼び出しが面倒だったり、ストリップが少ないタイプだと同時に複数チャンネルの操作ができなかったりと、即興性に欠けるんですよね。一方でシーンの保存やパラメーター呼び出しなどは、デジタルミキサーならではの便利機能といえます。

バンドやってる人にオススメ

Image: ZOOM

このアナログとデジタルのいいとこ取りをしたミキサー＋レコーダーが、ZOOM LiveTrak L12nextです。各チャンネルストリップに、3つのノブとその機能を瞬時に選択できるチャンネルノブ選択キーを搭載しており、アナログミキサー並みの操作体系を実現しています。それでいて10シーンのミキサー設定を記憶でき、デジタルミキサーの便利さも享受できます。

Image: ZOOM

3つのノブにはGAIN、COMP、EQ（LOW / MID / HIGH）、PAN、エフェクトセンドなど、任意のパラメーターを割り振り可能。フェーダーストロークは60mmもあるので、操作感も上々です。

インプットには8基のマイクプリを内蔵しており、エフェクトも16種類内蔵。24bit/96kHzのハイレゾクオリティで12tr＋ステレオミックスを同時録音できます。

Image: ZOOM

5系統のモニターミックスを送れるので、録音だけでなく、ライブ用のPAミキサーとしても使えます。iPadアプリ「L12next Control」を併用して、iPad経由でワイヤレスミキシングもできます。

バンドをやっている人にとっては、ライブからレコーディングまでほぼ完璧にこなせる非常に便利な機材です。ZOOM公式オンラインストアでの価格は8万4900円。これはかなりお値打ちでしょう。発売は12月下旬です。

