◆バレーボール・全日本選手権 鎮西高3―1ヴィアティン三重（12日、東京体育館）

全国高校総体、国民スポーツ大会を制し、来年1月開幕の全日本高校選手権（春高バレー）を合わせた3冠を目指す熊本・鎮西高は、2回戦でVリーグ西地区首位のヴィアティン三重を3―1（22―25、25―18、25―20、25―20）で破った。13日の3回戦ではSVリーグの日本製鉄堺ブレイザーズに挑む。

鎮西高では昨夏のパリ五輪日本代表の宮浦健人らを育てた畑野久雄監督が先月24日に急逝。1974年から鎮西高を率い、全国高校総体は今夏を含めて5度、全日本高校選手権でも3度の優勝に導いた名将との別れだった。

コーチを務めていた宮迫竜司氏が後任に就き初の公式戦ともなった。「1セット目は緊張があったが、2セット目から本調子になってきた。ブロックがはまったのが1番大きかった」と振り返った。

あまりにも突然の悲報だった。「（亡くなる）前日も一緒に指導していて『また明日10時に来るな』って言われて。『じゃあまた明日、先生、10時ですね』と言ったのが最後になった。私も心の準備が全然できてないような形で、先生と一緒に天皇杯も春高もというのが私自身の思いだった。やっぱりもうショックというか、何がなんだかわからない、夢か現実か本当にわからないみたいな感じだった」と率直な心境を明かした。

もちろん悲しみは癒えない。「今も切り替えられてない。体育館の教官室に行ったりすると、やっぱり先生が来そうなので。私、自身もまだ切り替えれてはいない。でも、先生だったらこうするだろうなと思いながら、今、必死に心をつないでいる。選手もそう」と言う。畑野さんと目指した3冠が懸かる春高バレーは迫る。悲しみに暮れる中でも名将の思いを胸に刻み、意志を受け継いで全員で前に進む。