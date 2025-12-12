à¶å»à¤Ë°ìÀ¸áÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤Î»ö¸Î¾è¤ê±Û¤¨¡ÄÊÛ¸î»ÎÅ¾¿È¤Î53ºÐàÀèÇÚ¥¢¥Ê¤Èµ×¡¹2Sá¤Ë¡Öå«¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÎÉ¤¤¾Ð´é¡×¤ÎÀ¼
¥Õ¥¸»þÂå¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚ¥¢¥Ê¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÊÛ¸î»Î¤ËÅ¾¿È¤·¤¿53ºÐ¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÀèÇÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Îàµ×¡¹2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ò¤µ¡¼¤·¤Ö¤ê¤Ë³Þ°æ¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤Î³Þ°æ¿®Êå¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¤ÎµÆ´ÖÀéÇµ¤µ¤ó¡£
¡¡³Þ°æ¥¢¥Ê¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö³Þ°æ¿®Êå¤ÎÂ¤·»»¥é¥¸¥ª¡×(Ê¸²½ÊüÁ÷)¤Î23ÆüÊüÁ÷¤Î²ó¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»þÂå¤Ë°ìÈÖ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢»×¤¤½Ð¤¬¤¿¤Ã¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÀèÇÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÏÃ¤·¤¬¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÀèÇÚ¸åÇÚ¤Îå«¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÎÉ¤¤¾Ð´é¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡µÆ´Ö¤µ¤ó¤Ï1995Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£98Ç¯¡¢Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ÎÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¥Ó¥ë¤Î5³¬¤«¤éÅ¾Íî¤·½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£Æþ±¡¼£ÎÅ¤ò·Ð¤ÆÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢2007Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¡£10Ç¯¤Ë¤Ï¿·»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¸½ºßÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£