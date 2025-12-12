¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Âç¾æÉ×¡©¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¡Ä¡×à¶õ¼êÀ¤³¦°ìáÂç²Ï¼ç±éÇÐÍ¥¤Î»Ñ¤ËSNSÁûÁ³¡ª¡Ö¿´ÇÛ¡×¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×
¡ÖºÙ¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ë°ìÃÊ¤È¡Ä¡×
¡¡¡ÖÂè38²ó¾®³Ø´ÛDIME¥È¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î¶á±Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¼°¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¾®³Ø´Û¤Î¥È¥ì¥ó¥É»¨»ï¡ÖDIME¡×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¡ÖÏÃÂê¤Î¿ÍÊª¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦²£ÉÍÎ®À±¤¬ÅÐ¾ì¡£¹õ¿§¤Î¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ë¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤ê¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤Ã¤½¤ê¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëºÇ¿·»Ñ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁé¤»¤Æ¤Æ¿´ÇÛ‼¡×¡ÖºÙ¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ë°ìÃÊ¤È¡ÄÌòºî¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÁé¤»¤Æ¤ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¡©¤Ù¤é¤Ü¤¦¤Î»£±Æ½ªÎ»¤«¤é¡¢Á´Á³°ã¤¦¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ¡©Âç¾æÉ×¡©¡×¡Ö²£ÉÍÎ®À±¡¢¸ºÎÌ¤·¤Æ¤ë¡©¤¢¤´¤Î¥é¥¤¥ó¤È¤«¡¢¤Û¤Ã¤½¤ê¤·¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²£ÉÍ¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é¶Ë¿¿¶õ¼ê¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢2011Ç¯¤Ë¡ÖÂè7²ó¹ñºÝÀÄ¾¯Ç¯¶õ¼êÆ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ13¡¦14ºÐÃË»Ò55Ô¤ÎÉô¡×¤ÇÍ¥¾¡¡¢À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£25Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÄÕ²°½Å»°Ïº¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£