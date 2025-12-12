舘ひろし、石原プロの伝統を継承 石原さん＆渡さんに感謝「俳優をやっていけているのは2人のおかげ」
俳優の舘ひろし（75）が12日、都内で行われた『石原裕次郎生誕90周年祭』オープニングセレモニーにSPゲストとして登場した。石原裕次郎さん、そして親分と仰ぐ渡哲也さんへの思いを語った。
【写真】カッコイイ…！スーツ姿できめた舘ひろし
昭和を代表する大スター、石原裕次郎の生誕90周年を記念した『石原裕次郎生誕90周年祭』では、石原さんが出演した映画、テレビドラマ関連の展示物をはじめ、石原さん関連のCD・DVD、関連書籍や、本展から新発表となるオリジナルグッズやコラボ商品を多数販売する。きょう12日〜28日まで東京・西武渋谷店A館2階イベントスペースで開催する。来年には全国主要都市で巡業を予定している。
会場に姿を現した舘は、石原さんの展示物を見て「懐かしいですね」としみじみ。石原さんと初めて出会った『西部警察』について聞かれると「映画のスケールを超えるようなすごい番組でした」を振り返る。
石原さんとの思い出について聞かれると、ハワイで石原さんの運転手をしたというエピソードを披露。「私はとにかく渡（哲也）さんについていくことだけを考えていましたから、（石原さんと舘の間に）距離ができていたのを渡さんが心配していまして。年末にハワイに行ったときに、（渡さんに）社長の運転手をしろと言われて。ごはんやゴルフのお付き合いをしました」と振り返る。
そんなハワイでの日々の最後、別荘で石原さんと二人きりで話したことがあったといい、「グラスを三つ縦に並べて、（一番後ろから）『私はまっすぐ渡さんの背中を見ているから、社長の背中を見れません』と言ったら、石原さんそのことをすごく分かってくれて、それからはすごくかわいがってくれましたね」と笑顔で語った。
最後に2人の存在について聞くと「私が何とか俳優としてやっていけているとしたら、渡さんの存在のおかげだし、石原さんが見守ってくれているおかげだと思っています」と感謝も。現在は舘プロを立ち上げている舘だが「石原プロの良き伝統を継承しつつやっていければ」と尊敬の念を語った。
