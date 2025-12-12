日本サッカー協会(JFA)は12日、U-18サッカー日本代表の2025SBSカップ国際ユースサッカーのメンバーとスケジュールを発表しました。

15日からトレーニングに入るU-18日本代表は、第1戦は18日に静岡ユース、第2戦は20日にU-18スペイン代表、第3戦は21日にU-18オーストラリア代表と対戦します。

メンバーにはJ1王者の鹿島アントラーズのFW徳田誉選手やDF佐藤海宏選手が名前を連ねます。徳田選手は3月に行われたU-20日本代表の試合で負傷し、長期離脱を余儀なくされ、J1の出場試合は9試合にとどまります。その中でも2得点と結果を出していました。

また、神村学園高からMF福島和毅選手とDF中野陽斗選手、前橋育英高から久保遥夢選手が選出。どちらも28日から開幕する全国高校サッカー選手権大会に出場を果たしています。

新監督に就任した山口智監督の下戦いが始まります。

▽U-18 日本代表選出メンバー

【GK】

1 萩裕陽(名古屋グランパスU-18)

12 小川煌(サンフレッチェ広島F.Cユース)

【DF】

16 松本果成(湘南ベルマーレ)

2 佐藤海宏(鹿島アントラーズ)

3 秦樹(横浜FCユース)

5 中野陽斗(神村学園高)

18 酒井舜哉(RB大宮アルディージャU18)

15 鈴木楓(FC東京U-18)

4 久保遥夢(前橋育英高)

【MF】

7 木實快斗(ギラヴァンツ北九州)

14 福島和毅(神村学園高)

6 和田直哉(浦和レッズユース)

10 仲山獅恩(東京ヴェルディユース)

17 中積爲(ガンバ大阪ユース)

【FW】

13 徳田誉(鹿島アントラーズ)

11 大西利都(名古屋グランパスU-18)

8 新川志音(サガン鳥栖U-18)

9 大石脩斗 オオイシ シュウト(鹿児島城西高)

★トレーニングパートナー(12/15〜12/18の期間のみチームに帯同予定)原湊士(サンフレッチェ広島F.Cユース)篠崎健人(市立船橋高)松野泰知(FC東京U-18)小川尋斗(川崎フロンターレU-18)