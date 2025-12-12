サッカーU-18日本代表選手発表 J1王者鹿島の徳田誉 全国高校サッカー選手権控える神村学園＆前橋育英からも選出 山口智新監督の初陣へ
日本サッカー協会(JFA)は12日、U-18サッカー日本代表の2025SBSカップ国際ユースサッカーのメンバーとスケジュールを発表しました。
15日からトレーニングに入るU-18日本代表は、第1戦は18日に静岡ユース、第2戦は20日にU-18スペイン代表、第3戦は21日にU-18オーストラリア代表と対戦します。
メンバーにはJ1王者の鹿島アントラーズのFW徳田誉選手やDF佐藤海宏選手が名前を連ねます。徳田選手は3月に行われたU-20日本代表の試合で負傷し、長期離脱を余儀なくされ、J1の出場試合は9試合にとどまります。その中でも2得点と結果を出していました。
また、神村学園高からMF福島和毅選手とDF中野陽斗選手、前橋育英高から久保遥夢選手が選出。どちらも28日から開幕する全国高校サッカー選手権大会に出場を果たしています。
新監督に就任した山口智監督の下戦いが始まります。
▽U-18 日本代表選出メンバー
【GK】
1 萩裕陽(名古屋グランパスU-18)
12 小川煌(サンフレッチェ広島F.Cユース)
【DF】
16 松本果成(湘南ベルマーレ)
2 佐藤海宏(鹿島アントラーズ)
3 秦樹(横浜FCユース)
5 中野陽斗(神村学園高)
18 酒井舜哉(RB大宮アルディージャU18)
15 鈴木楓(FC東京U-18)
4 久保遥夢(前橋育英高)
【MF】
7 木實快斗(ギラヴァンツ北九州)
14 福島和毅(神村学園高)
6 和田直哉(浦和レッズユース)
10 仲山獅恩(東京ヴェルディユース)
17 中積爲(ガンバ大阪ユース)
【FW】
13 徳田誉(鹿島アントラーズ)
11 大西利都(名古屋グランパスU-18)
8 新川志音(サガン鳥栖U-18)
9 大石脩斗 オオイシ シュウト(鹿児島城西高)
原湊士(サンフレッチェ広島F.Cユース)
篠崎健人(市立船橋高)
松野泰知(FC東京U-18)
小川尋斗(川崎フロンターレU-18)