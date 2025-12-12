俳優の舘ひろし（75）が12日に都内で行われた「石原裕次郎生誕90周年祭」オープニングセレモニーに出席した。

昭和の大スター石原裕次郎さんの生誕90周年を記念した特別催事。石原さんの出演作に関する展示品をはじめ、オリジナルグッズやコラボグッズの販売も行われる。

「西部警察」の音楽がかかる会場に、舘はスペシャルゲストとして登壇。会場を見渡し「懐かしい」と思い出に浸った。かつて、あこがれの渡哲也さんの背中を追いかけ、石原さんが社長だった「石原プロモーション」に所属。舘にとって、石原さんは「親分」。「私の親分の渡さんがついて行っている方なので…、（石原さんは）かわいがってくれました」と振り返った。

近くで見てきた、舘だからこその裏話を暴露。「石原さんも渡さんも芝居に関していい加減。セリフは覚えてこなくていいという感じ」だったという。「バインダー見ながらセリフを言ったりしている、そんな感じでした」と笑った。

同展は、東京・渋谷西武店A館2階イベントスペースで28日まで開催。来年には、全国主要都市を巡るツアーも予定している。