俳優の舘ひろし（75）が12日に都内で行われた「石原裕次郎生誕90周年祭」オープニングセレモニーに出席した。

昭和の大スター石原裕次郎さんの生誕90周年を記念した特別催事。石原さんの出演作に関する展示品をはじめ、オリジナルグッズやコラボグッズの販売も行われる。

「西部警察」の音楽がかかる会場に、舘はスペシャルゲストとして登壇。会場を見渡し「懐かしい」と思い出に浸った。

展示されているドラマ関連の写真に目を向け、石原さんとの初対面を回顧も「もう、まったく覚えてないです」と笑い「映画のスケールを超えるようなすごい番組だった」とうなずいた。

石原さんのスターぶりを聞かれ「お金持ったことがない」と告白。「病気をされてからたばこを吸っちゃいけないと言われていたんですが、ハワイに行ったときに“たばこ出せ”と言われた」という。体調を気にして断ろうとするも「俺はこのために来たんだから」と懇願され、「トイレのそばでたばこを吸ったことがあります」と裏話を明かした。

同展は、東京・渋谷西武店A館2階イベントスペースで28日まで開催。来年には、全国主要都市を巡るツアーも予定している。