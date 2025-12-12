これからの予定【経済指標】
【英国】
鉱工業生産指数（10月）16:00
予想 0.9% 前回 -2.0%（前月比)
予想 -1.1% 前回 -2.5%（前年比)
製造業生産高（10月）16:00
予想 1.1% 前回 -1.7%（前月比)
予想 -0.1% 前回 -2.2%（前年比)
貿易収支（10月）16:00
予想 -1950.0億ポンド 前回 -188.83億ポンド（商品貿易収支)
予想 -11.5億ポンド 前回 -10.94億ポンド（貿易収支)
【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（確報）（11月）16:00
予想 -0.2% 前回 -0.2%（前月比)
予想 2.3% 前回 2.3%（前年比)
予想 -0.5% 前回 -0.5%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.6% 前回 2.6%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【カナダ】
住宅建設許可（10月）22:30
予想 -1.4% 前回 4.5%（前月比)
※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります
鉱工業生産指数（10月）16:00
予想 0.9% 前回 -2.0%（前月比)
予想 -1.1% 前回 -2.5%（前年比)
製造業生産高（10月）16:00
予想 1.1% 前回 -1.7%（前月比)
予想 -0.1% 前回 -2.2%（前年比)
貿易収支（10月）16:00
予想 -1950.0億ポンド 前回 -188.83億ポンド（商品貿易収支)
予想 -11.5億ポンド 前回 -10.94億ポンド（貿易収支)
【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（確報）（11月）16:00
予想 -0.2% 前回 -0.2%（前月比)
予想 2.3% 前回 2.3%（前年比)
予想 -0.5% 前回 -0.5%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.6% 前回 2.6%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【カナダ】
住宅建設許可（10月）22:30
予想 -1.4% 前回 4.5%（前月比)
※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります