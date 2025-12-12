【英国】
鉱工業生産指数（10月）16:00
予想　0.9%　前回　-2.0%（前月比)
予想　-1.1%　前回　-2.5%（前年比)

製造業生産高（10月）16:00
予想　1.1%　前回　-1.7%（前月比)
予想　-0.1%　前回　-2.2%（前年比)

貿易収支（10月）16:00
予想　-1950.0億ポンド　前回　-188.83億ポンド（商品貿易収支)
予想　-11.5億ポンド　前回　-10.94億ポンド（貿易収支)

【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（確報）（11月）16:00
予想　-0.2%　前回　-0.2%（前月比)　
予想　2.3%　前回　2.3%（前年比)
予想　-0.5%　前回　-0.5%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想　2.6%　前回　2.6%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

【カナダ】
住宅建設許可（10月）22:30　
予想　-1.4%　前回　4.5%（前月比)

※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります