ドル円強含むが方向感は限定的、来週の日銀会合が焦点＝東京為替概況



１２日の東京外国為替市場で、ドル円は１５５．７７円付近まで水準を切り上げたが、週末要因もあって値幅は限定的。今週の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を手がかりに方向感は発生せず、ドル円は先月後半以降のレンジ内を維持している。来週の日銀金融政策決定会合を見据えて模様眺めムードだが、来週の日銀の追加利上げは織り込み済み。上昇が止まらない円債利回りの動向を睨みつつ、日銀がどこまでタカ派的な態度を示せるかが焦点。



ユーロ円は１８２．８６円付近、ポンド円は２０８．６６円付近、豪ドル円は１０３．８８円付近、ＮＺドル円は９０．５８円付近まで水準を切り上げたが、方向感は限定的。ただ、これまでの円安基調に変化は見られず、ユーロ円は最高値を更新している。



MINKABU PRESS

