テクニカルポイント ポンドドル、一目均衡表の雲を上抜いた後も腰折れせずに上昇

1.3455　エンベロープ1%上限（10日間）
1.3444　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.3398　現値
1.3368　一目均衡表・雲（上限）
1.3360　100日移動平均
1.3342　200日移動平均
1.3322　10日移動平均
1.3309　一目均衡表・転換線
1.3238　一目均衡表・基準線
1.3234　21日移動平均
1.3220　一目均衡表・雲（下限）
1.3189　エンベロープ1%下限（10日間）
1.3024　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

もみ合いながらも上値を追う展開を続けてきた。転換線などにサポートされて堅調な流れを維持している。一目均衡表の雲を上抜いた後も腰折れせずに上昇を続けており、引き続き上昇トレンドを描くとみられる。