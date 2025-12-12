テクニカルポイント ポンドドル、一目均衡表の雲を上抜いた後も腰折れせずに上昇 テクニカルポイント ポンドドル、一目均衡表の雲を上抜いた後も腰折れせずに上昇

テクニカルポイント ポンドドル、一目均衡表の雲を上抜いた後も腰折れせずに上昇



1.3455 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3444 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3398 現値

1.3368 一目均衡表・雲（上限）

1.3360 100日移動平均

1.3342 200日移動平均

1.3322 10日移動平均

1.3309 一目均衡表・転換線

1.3238 一目均衡表・基準線

1.3234 21日移動平均

1.3220 一目均衡表・雲（下限）

1.3189 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3024 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



もみ合いながらも上値を追う展開を続けてきた。転換線などにサポートされて堅調な流れを維持している。一目均衡表の雲を上抜いた後も腰折れせずに上昇を続けており、引き続き上昇トレンドを描くとみられる。

