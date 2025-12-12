¡ÖÂç¤¤Ê°ìÊâ¡×»ö¸ÎÈï³²¼Ô°äÂ²¸ì¤ë¡Ä´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤ÎÍ×·ï¸«Ä¾¤·¤Ø¡¡Â®ÅÙ¡¦°û¼ò¤Ë¡ÈÌÀ³Î¤Ê¥é¥¤¥ó¡É
12·î9Æü¤ËË¡Ì³¾Ê¤¬¼¨¤·¤¿¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¬ÍÑÍ×·ï¤Î¿ôÃÍ´ð½à¤Î»î°Æ¡£
¸½ºß¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿Ê¹Ô¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¹âÂ®ÅÙ¡×¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î±Æ¶Á¤ÇÀµ¾ï¤Ê±¿Å¾¤¬º¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Öµ¬Äê¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤À¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î°Æ¤Ç¤Ï¡¢°û¼ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸Æµ¤1L¤¢¤¿¤ê¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤¬0.5Ó°Ê¾å¡£Â®ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤¬60Ò¤òÄ¶¤¨¤ëÆ»Ï©¤Ç¤Ï¤½¤ÎÂ®ÅÙ¤«¤é¡Ö60ÒÄ¶²á¡×¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡£ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤¬60Ò°Ê²¼¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤Ï¡Ö50ÒÄ¶²á¡×¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤¬Ž¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºáŽ£¤ÎÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë¡Ì³¾Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°ìÄê¤Î¿ôÃÍ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ³Î²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ÊË¡È½ÃÇ¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»î°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤Ï¸òÄÌ»ö¸ÎÈï³²¼Ô¤Î°äÂ²¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸ÎÈï³²¼Ô°äÂ²¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â²þÁ±¤µ¤ì¤ì¤Ð¡Ä¡×
12·î11Æü¡¢¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ë½»¤àÇÈÂ¿Ìî¶ÇÀ¸¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¡£
2020Ç¯3·î14Æü¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åö»þ11ºÐ¤ÎÌ¼¡¦ÍÔ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¤¿¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤¿ÇÈÂ¿Ìî¤µ¤ó¤â½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÈÂ¿Ìî¶ÇÀ¸¤µ¤ó¡§
»ä¤ÎÊý¤Ï¤¹¤°¤Ë¼ê½Ñ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ëã¿ì¤ò¤·¤Æ2Æü¸å¤¯¤é¤¤¤ËÌÜ³Ð¤á¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç½é¤á¤ÆÌ¼¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ä¡£
ÄÌÌë¡¦Áòµ·¤â¤¢¤Ã¤ÆÄÌÌë¤Ï¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢Áòµ·¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¼Ö°Ø»Ò¤Ç½Ð¤¿¡£
»ö¸Î¤«¤é1½µ´Ö¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÍÔ»Ò¤µ¤ó¤ÎÁòµ·¤Ë¤Ï¡¢»ö¸Î¤Ë¤è¤ë½ý¤¬»Ä¤ëÃæ¡¢¼Ö°Ø»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Å¾¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢Åö½é¤«¤éºá¤Î½Å¤¤Ž¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºáŽ£¤Ç¤Îµ¯ÁÊ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿ÇÈÂ¿Ìî¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡Ä¡£
ÇÈÂ¿Ìî¶ÇÀ¸¤µ¤ó¡§
´í¸±±¿Å¾(Ã×»à½ýºá)¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤ÎÍîÃÀ¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢·Ù»¡¤ÎÊý¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê»ö°Æ¤ò¸«¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤½¤³¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë·Ù»¡¤¬¸¡»¡¤ËÁ÷¸¡¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢²á¼º(±¿Å¾Ã×»à½ýºá)¤ÇÁ÷¸¡¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Á´¤¯Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£
»ö¸ÎÈ¯À¸»þ¡¢±¿Å¾¼ê¤Ï¡Ö²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¡×¤ÎÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¡¢Ë¡Åª¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÛ¸î»Î¤ËÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¤¤¿ÇÈÂ¿Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢Ã´ÅöÊÛ¸î»Î¤òÊÑ¹¹¡£¤½¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬¡¢¸¡»¡Â¦¤È²¿ÅÙ¤â¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤¿·ë²Ì¡¢»ö¸Î¤«¤éÌó1Ç¯¸å¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯Ž¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºáŽ£¤Ç¤Îµ¯ÁÊ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÈÂ¿Ìî¶ÇÀ¸¤µ¤ó¡§
²Ã³²¼Ô¤Ï¡ÖÀÖ¿®¹æ¤ò¸«¤¿¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¶¡½Ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼Â¶·¸«Ê¬¤Ç¤â¡Ö(ÀÖ¿®¹æ¤ò)¸«¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â1Ç¯¤â¤«¤±¤Ê¤¤¤Èµ¯ÁÊ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤³¤ËÈó¾ï¤Ë¤ª¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2022Ç¯3·î¡¢Èï¹ð¤Î±¿Å¾¼ê¤Ë¡Ö´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¡×¤Ë¤è¤ëÄ¨Ìò6Ç¯6¥«·î¤ÎÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤Î´ð½à¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦ÇÈÂ¿Ìî¤µ¤ó¡£¿ôÃÍ´ð½à¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿»î°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èï³²¼Ô°äÂ²¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÇÈÂ¿Ìî¶ÇÀ¸¤µ¤ó¡§
¿ôÃÍ¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¿ôÃÍ´ð½à¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤ª¤½¤é¤¯·ºÈ³Ë¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï²è´üÅª¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê°ìÊâ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤ß¤¿¤¤¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¡¢´í¸±¤«²á¼º¤«¤È·ëÏÀ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤º¤Ã¤È²á¤´¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤Èï³²¼Ô¤È¤«°äÂ²¤ÎÊý¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤¬¸º¤ë¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½ðÌ¾³èÆ°¤È¤«¤ò¤·¤ÆÂÎÄ¥¤Ã¤ÆÁÊ¤¨¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Æ°¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤â²þÁ±¤µ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Û£Ëæ¤À¤Ã¤¿¡Ö´í¸±±¿Å¾¡×¿ôÃÍ´ð½à
¡½¡½´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë´Ø¤¹¤ëºÛÈ½¤Ë¾Ü¤·¤¤¡¡ÂçÃ£ °ì¸ÊÛ¸î»Î¡§
²áµî¤Ë´í¸±±¿Å¾¤È¤ª¤Ü¤·¤»ö°Æ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸µ¡¹¤ÎË¡Î§¤Î¾òÊ¸¤¬¾¯¤·Û£Ëæ¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ´í¸±±¿Å¾¤Ç¤Îµ¯ÁÊ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤È¤«¸øÈ½¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤É¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èï³²¼ÔµßºÑ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¼¼ËÒ»Ò»á¡§
Îã¤¨¤Ð¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢¿ôÃÍ²½¤µ¤ì¤Ê¤¤´í¸±¹Ô°Ù¤ÎÉ¾²Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢»ä¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¿ôÃÍ¤Ç¸·³Ê¤Ë´ð½à²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿ôÃÍ°Ê²¼¤Ê¤é°ÂÁ´¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¸í²ò¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢²¿ÇÕ¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤é°û¤ó¤Ç¤âÊá¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¿ôÃÍ°Ê²¼¤Ê¤é°ÂÁ´¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸í²ò¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÃ£ °ì¸ÊÛ¸î»Î¡§
º£²ó¤Î²þÀµ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç½¾Íè¤Î¾òÊ¸¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢´ð½àÃÍ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢´ð½àÃÍ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¡¢¹ðÃÎ¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È¡£
º´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¤½¤³¤Ï¿ôÃÍ´ð½à¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¡¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼»á¡§
º£¤Þ¤Ç¤ÎºÛÈ½½ê¤ÎÈ½Îã¤È¤«È½ÃÇ¤Ç120km¤È¤«Í¾Íµ¤ÇÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÀ©¸æ¤¬º¤Æñ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÃ£ °ì¸ÊÛ¸î»Î¡§
¡È¹âÂ®ÅÙ¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º´í¸±±¿Å¾¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦º£¤Þ¤Ç¤Î»ö°Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÊªÍýÅª¤Ë¼«Æ°¼Ö¤¬À©¸æº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë±¿Å¾¼Ô¤ÎÇ§¼±¤Þ¤Çµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¹¤´¤¯Ä¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÄ¾¤Á¤Ë¤½¤ÎÇ§¼±¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Î¤â¤È¤Ë¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤ÎÇ§Äê¤¬²¼¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã«¸¶¾Ï²ð¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤½¤ì¤Ã¤Æ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¼ç´Ñ¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ»Ï©¤Î¾õ¶·¡¢¼Ö¤ÎÀÇ½¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÀ©Æ°µ÷Î¥¤È¤«¤Ç¤È¤Æ¤â¥Ñ¥Ã¤È¿Í¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿»þ¤ËÀ©Æ°¤Ç¤¤Æ»ß¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤òµÒ´ÑÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçÃ£ °ì¸ÊÛ¸î»Î¡§
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£µÒ´ÑÅª¤Ê»ö¾ð¤ò´ª°Æ¤·¤ÆËÜ¿Í¤Î¼ç´Ñ¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿äÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤Î´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤Ë¤ª¤±¤ëÈ½ÃÇÎà·¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
