昇格POは3-0から敗退…大宮の宮沢悠生監督が契約更新「あの悔しさから這い上がって…」
RB大宮アルディージャは12日、宮沢悠生監督が契約を更新して明治安田J2・J3百年構想リーグも引き続き指揮を執ることを発表した。
宮沢監督は大宮が8位に位置していた9月に監督に就任。最終的に6位でJ1昇格プレーオフに進出したものの、準決勝でジェフユナイテッド千葉に3点差を逆転される3-4の敗戦を喫して来季もJ2で戦うことになった。
指揮官はクラブを通じて「2025シーズン、困難な局面で大役を引き受けました。しかしどんな時もサポーターの声援はチームを後押しし、みなさまの存在によって選手、スタッフ、そして私自身をプレーオフまで導いてくれました。来シーズンも引き続きチームの指揮を執るチャンスをいただきました」とコメントした。
続けて来季に向けて「あの悔しさから這い上がって、RB大宮アルディージャと進んでいけるチャンスをいただけたこと、大変光栄に思います。サポーターのため、目の前の勝点を泥臭く掴み取るため、最後まで全力で走り続ける、狩り続ける姿勢をベースとして、足りなかった部分をクラブ一丸となって成長していく覚悟と責任を持って臨みます。来シーズンも応援をよろしくお願いします」と意気込みを伝えている。
