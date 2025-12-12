嵐の公式Instagramが、2004年にリリースされたシングル「PIKA☆☆NCHI DOUBLE」のジャケット写真を投稿。“ThrowBack ARASHI”として公開された2枚が、往年のファンの心を強く揺さぶっている。

【画像】嵐「PIKA☆☆NCHI DOUBLE」ジャケ写／過去ジャケ写抜粋／2025年8月・10月に公開された動画

■通常盤ジャケットは“飾らない5人”が並ぶ名ショット

1枚目に投稿されたのは、通常盤ジャケットとして使用されたビジュアル。大きな窓から光が差し込む倉庫のような空間で、腰かけたり立ったりとリラックスした佇まいを見せる5人の姿が印象的だ。表情や距離感からは、当時のリアルな空気感がそのまま伝わってくる。

■裏面デザインはラフさの中に大人びたムードも

2枚目は裏面デザインとして使用されたショット。木目の壁と柔らかな光に包まれた空間で、ポケットに手を入れたり足を伸ばしたりと、より落ち着いた雰囲気が漂う。

松本潤は襟足を残したウルフヘアにロングシャツを合わせ、櫻井翔は長めの前髪を流したショートスタイルにチェックジャケット、大野智は毛先を立たせたシャープなショートヘアにカーキのアウターで登場。それぞれの個性が際立ち、当時ならではの“2000年代の嵐”を感じさせるビジュアルとなってい

SNSでは「いつの時代も嵐は無双してる」「待ってカッコよすぎ」「私の青春」「ピカダブ大好き」「若嵐かわいい」「ビジュ最高」「一瞬で恋に落ちた」など、懐かしさと愛しさが入り混じった声が殺到している。

■“ThrowBack ARASHI” 過去ジャケット写真

■2025年8月・10月にはファンクラブ限定動画を公開！