&TEAM（エンティーム）が12月11日に開催された『第38回 小学館DIMEトレンド大賞 発表・贈賞式』に出席。スタイリッシュなグレーの衣装で存在感を放った。

【写真】グレースーツでオーラ放つ&TEAMメンバー／ミャクミャクとのショット【動画】壇上に上がる&TEAM／授賞式ライブ配信アーカイブ（&TEAM登場は1：22：35あたりから）

■ミャクミャクとの2ショットも話題

同賞はその年を象徴するヒット商品やサービス、人物・団体に加え、これからブレークが予想されるモノやヒトを表彰するもの。

&TEAMは、3rd SINGLE「Go in Blind（月狼）」がミリオン認定を獲得し、さらに10月には韓国デビューを果たすと、韓国1st Mini Album『Back to Life』が日韓両国でミリオン認定を達成。日本アーティストとして史上初となる快挙を成し遂げた。年末には『第76回NHK紅白歌合戦』への出演も決定。その活躍ぶりが評価され、「ベストアーティスト賞」を受賞した。

グループのXには、グレーを基調としたスーツスタイルで登場した授賞式での全身ショットが掲載。FUMA（フウマ）はトリコロールがのぞく白カーディガンで爽やかに、EJ（ウィジュ）は黒カーディガンで落ち着いた印象を演出。YUMA（ユウマ）はプリーツスカートにブーツを合わせて可愛らしく、HARUA（ハルア）はメガネをかけた端正なスタイルで登場。MAKIは裾に向かって細くなるパンツラインでモードな雰囲気、NICHOLAS（ニコラス）は足元までのロングコートで颯爽としたシルエット、TAKI（タキ）はハーフ丈コートにさりげないトリコロールを効かせた着こなしを披露した。

さらに、この日「特別賞」を受賞した大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクとの記念ショットも公開された。

SNSでは、受賞を祝福する声をはじめ、「スーツ姿かっこよすぎ」「ウィジュくん足長すぎてつんつるてんなってる」「ユウマのスカート＆優等生ポーズかわいい」「ニコラスのロングコート天才」「ミャクミャクの赤色がメンバーの顔に反射してる（笑）」など、さまざまなコメントが寄せられている。

■授賞式での&TEAMの動画も公開

『DIME』編集部のXでは、やや緊張した面持ちで壇上に上がる&TEAMの姿を収めた動画が公開されたほか、同誌のYouTubeチャンネルでも授賞式のライブ配信アーカイブが視聴可能となっている。

■動画：『2025 第38回小学館DIMEトレンド大賞 発表・贈賞式ライブ配信』（&TEAM登場は1：22：35あたりから）