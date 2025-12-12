ＨＥＲＯＺ <4382> [東証Ｓ] が12月12日大引け後(15:30)に決算を発表。26年4月期第2四半期累計(5-10月)の連結経常利益は前年同期比4.3倍の2億1200万円に急拡大した。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の7億2000万円→4億2000万円(前期は2億2800万円)に41.7％下方修正し、増益率が3.2倍→84.2％増に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の連結経常利益は前年同期比16.2％増の2億0800万円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である8-10月期(2Q)の連結経常損益は1億1800万円の黒字(前年同期は700万円の赤字)に浮上し、売上営業利益率は前年同期の1.0％→8.9％に急改善した。



株探ニュース

