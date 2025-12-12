12日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数263、値下がり銘柄数299と、値下がりが優勢だった。



個別ではゼネラル・オイスター<3224>、かっこ<4166>、ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>、オンコリスバイオファーマ<4588>、ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A>がストップ高。グリーンモンスター<157A>、ｖｉｓｕｍｏ<303A>、カルナバイオサイエンス<4572>は一時ストップ高と値を飛ばした。松屋アールアンドディ<7317>、ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<7685>、スリー・ディー・マトリックス<7777>など4銘柄は年初来高値を更新。アクアライン<6173>、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>、ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A>、ユーソナー<431A>、ＧＬＯＥ<9565>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＰＯＰＥＲ<5134>がストップ安。Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、ミラタップ<3187>、ＴａｌｅｎｔＸ<330A>、ダイナミックマッププラットフォーム<336A>、ウェルネス・コミュニケーションズ<366A>など28銘柄は年初来安値を更新。アクリート<4395>、Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａ<4598>、Ｗａｑｏｏ<4937>、ヘリオス<4593>、アシロ<7378>は値下がり率上位に売られた。



