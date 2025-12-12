ETF売買動向＝12日大引け、全銘柄の合計売買代金3579億円 ETF売買動向＝12日大引け、全銘柄の合計売買代金3579億円

12日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比44.5％増の3579億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同56.4％増の2768億円だった。



個別ではＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信 <2241> 、グローバルＸ Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ <2252> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年４回決算型） <2625> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 <1489> 、高配当成長 日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <345A> など84銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、日経４００ダブルインバースインデックス連動 <1472> 、ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> など10銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が5.11％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ レバレッジ <2237> が4.06％高、業界改革厳選ＥＴＦテレビ業界 <394A> が3.58％高、ＮＥＸＴ 香港ハンセンダブル・ブル <2031> が3.46％高、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> が3.34％高と大幅な上昇。



日経平均株価が687円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1712億3300万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1227億5100万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が281億8500万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が223億9200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が176億9400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が138億5500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が121億6800万円の売買代金となった。



株探ニュース

